氣溫降1度「猝死率增7成」 醫示警：睡覺室溫勿低於18度

中央氣象署針對12縣市發布低溫特報，苗栗今天體感溫度甚至只有3度。研究顯示，氣溫每下降1度，心血管疾病發生機率增加1.2%、死亡率上升1.6%，其中心因性休克引發猝死的機率高達5~7成。

醫師建議夜間睡眠則不宜低於18度，可適度使用暖氣。 （示意圖／Pexels）

根據《聯合新聞網》報導，國防醫學大學醫學系外科教授蔡建松指出，冬季為心血管疾病高風險時期，過往研究顯示氣溫每下降1度，心血管疾病發生率及死亡率就會大幅增加。低溫導致血管收縮、血液濃稠度增加，血管容易破裂或出現斑塊阻塞，進而造成心肌梗塞、腦中風，甚至引發心因性休克，其中心因性休克引發猝死的機率高達5~7成。

蔡建松表示，心血管疾病發生前通常會出現警訊，包括胸痛、胸悶、心絞痛、呼吸困難、冒冷汗、頭暈、惡心嘔吐、全身無力、下肢水腫等疑似心衰竭症狀。一旦出現胸悶喘不過氣、冒冷汗、全身無力等症狀，就要懷疑是心因性休克，必須盡速送醫。

振興醫院也在臉書提醒民眾注意心血管風險。心臟血管外科主任莊義成表示，要減輕低溫威脅，最好建立以下6個好習慣：

●慢慢「開機」起床。醒來後先在被窩中躺著，輕輕活動四肢，例如握拳、伸展手臂或腳趾，讓身體逐漸從靜止過渡到活躍狀態；緩慢坐起後，最好保持坐姿約30秒，期間可簡單深呼吸，有助穩定血壓，避免頭暈；下床時最好穿先穿襪再移動到地面，手扶床邊緩慢站起，確保站穩後才走動，避免因姿勢變化過快而跌倒。

●保暖措施要到位。睡前先將隔天的衣物放置床邊，起床後立即穿上，減少冷空氣對身體的刺激。

●避免溫差刺激。 從室內移動到戶外時，建議先暖身，避免直接曝露在寒冷環境中；此外，建議將室內溫度維持在20至24度，夜間睡眠則不宜低於18度，可適度使用暖氣，但因暖氣可能導致空氣乾燥，建議再使用加濕器，維持室內溼度在40%至60%，以免乾燥引起皮膚、口鼻不適。

值得注意的是，浴室為冬季猝死經常發生的地點，故盥洗時千萬不要使用冷水，也應避免一起床或一進門就洗熱水澡。（示意圖／Pexels）

●起床後要暖身。 起床後可先喝一杯溫開水，可提升體溫，促進血液循環，同時應避免過早晨練，建議於上午10時或氣溫回升後再進行；若屬心血管疾病高危險群，可選擇低強度運動如散步、太極拳或室內瑜珈，但仍需充分熱身，確保身體可逐漸適應運動強度。值得注意的是，浴室為冬季猝死經常發生的地點，故盥洗時千萬不要使用冷水，也應避免一起床或一進門就洗熱水澡，應使身體回暖後再沐浴，才能降低溫差對血管的刺激。

●規律作息與心理調節。 充足睡眠有助增強免疫力並維持心血管健康。

●監測健康狀況。應 定期測量血壓、血糖及膽固醇，有三高問題務必遵從醫囑服藥，並積極維持體重。若逢低溫又感冒，並出現胸悶或心悸等症狀，應立即尋求醫療協助，冬季才能過得更安心。

