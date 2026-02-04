氣溫雲霄飛車來了！周六冷空氣跌破6℃挑戰寒流 一圖看懂劇烈變化

今起3天氣溫回暖，不過周五晚上又要變天。示意圖，廖瑞祥攝



中央氣象署表示，今天（2/4）各地天氣多為多雲到晴，僅東部及恆春半島有局部短暫雨。氣象專家則表示，周五晚上鋒面抵達，周六中部以北轉為濕冷，本島縣市平地最低氣溫可能降至6℃，有機會成為入冬以來第2波寒流。民眾年前大掃除，可把握這3天回暖有太陽的好天氣。

氣象署表示，今天早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約13℃至15℃，南部及東部16℃至17℃；白天氣溫比昨天高，北部及東半部高溫約22℃至25℃，中南部高溫可達26℃至28℃，西半部日夜溫差大。

廣告 廣告

2026.02.04清晨各地氣溫概況。氣象署提供

周四、周五天氣仍為多雲到晴，西半部仍舊日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫陣雨，東北部也有零星短暫雨。

周五晚上開始變天，中部以北、東北部與東部明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、東北部及花東地區有短暫雨，中部地區與南部山區也有零星短暫雨。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周五各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，冷空氣減弱，白天陽光下暖如春，各地區高溫在25℃以上，夜間因輻射冷卻，早晚又入冬，各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。

周五午夜前後鋒面抵達，北台變天。周六中部以北轉濕冷有雨、愈晚愈冷。下周日、一各地寒冷；下周日北部轉多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨。周六至下周一(7至9日)，歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬，這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10℃、而成為入冬及今年以來第2波「寒流」的機率；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6℃以下；應作好防寒的準備、並續觀察各國模式的調整。

最新模式模擬顯示，下周二白天起至周三冷空氣逐日減弱，各地晴朗、白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分縣市的平地最低氣溫仍在10℃以下。下周三晚另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增轉有局部短暫雨，下周四雨後轉晴，仍偏冷。下周五各地晴朗、氣溫升。

周五起天氣將有劇烈變化，冷空氣恐達寒流等級。翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出本周天氣變化，可發現今起3天都是晴朗溫暖、適合曬衣晾被的好天氣。粉專表示，周末起一波強烈冷空氣將侵襲台灣，冷度預計落在「強烈冷氣團～寒流」間，各地會瞬間從25℃上下的溫暖，直接掉到只剩10℃出頭的寒冷世界，大家請預先做好雲霄飛車的準備。

更多太報報導

噁心畫面曝！菲律賓航空航程15hr廁所故障 空服員「徒手挖糞水」

開箱豪宅惹議！謝典霖年輕曾砸50萬美金買球員卡 超跩原因曝光

基隆「美女議員」不爭取連任 許睿慈嘆「網軍操作失焦」：讓人更灰心