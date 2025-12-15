氣溫雲霄飛車！冷熱交替「溫差飆14度」 白天開始回暖

今（15）日白天起，大陸冷氣團開始減弱！氣象專家林得恩指出，白天起隨著冷氣團減弱及太陽輻射加成，氣溫將緩慢回升，但早晚仍較涼冷，部分地區日夜溫差可能超過10至14度。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，今日清晨受冷氣團南下和輻射冷卻雙重影響，台灣各地天氣偏冷，再加上水氣減少，環境明顯轉乾，各地大多為晴到多雲天氣，只有在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，還有局部短暫零星陣雨發生機會。

至於氣溫方面，林得恩說明，中部以北、宜蘭及金門、馬祖地區清晨最低溫約7至14度之間，南部、花東及澎湖地區最低溫也僅有11至16度。此外，沿海空曠地區、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降約1至2度。

林得恩指出，白天起隨著大陸冷氣團開始減弱，加上太陽輻射加成，各地氣溫緩慢回升。不過早晚天氣仍較涼冷，尤其是中南部日夜溫差大，有機會超過10至14度，建議民眾外出時注意氣溫劇烈變化，適時調整穿著衣物保暖。

