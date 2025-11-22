氣溫雲霄飛車！週末中南部飆30度 下週又急降10度
本週台灣迎來今年秋冬首波明顯冷空氣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，經過一週降溫後，今（22日）起氣溫將逐漸回升，中南部明、後兩天高溫甚至有機會衝破30度，但到下週二北部又急降至16度，比這週末大跌10度左右。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週末全台天氣將迎來回暖，貼出一張氣溫走勢圖，途中顯示預計今日起至下週一（24日），全台各地氣溫普遍可回升至25度左右，中南部白天高溫甚至可上看30度，除了東北角偶有短暫雨，其餘地區多為晴朗穩定的好天氣。
不過到了下週二（25日），新一波東北季風將再度南下，北部及宜蘭地區最低溫將下降至16至18度左右，其他地區氣溫也會回到約20度左右。雖然這波冷空氣強度不如本週，但與週末的暖熱相比，溫差仍相當明顯，可能持續到下週四（27日）。天氣方面，由於水氣不多，只有台灣東北角仍可能有局部陣雨，大部分地區依舊晴朗。
中央氣象局指出，23日東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼，大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。24日大臺北地區也要注意局部短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島則有零星短暫雨，其他地區晴朗穩定。
25日至28日受東北季風持續影響，北部及東北部天氣涼爽，其他地區早晚也偏涼。25日全台大部分地區多雲，基隆北海岸、東半部地區、桃園以北、恆春半島恐有短暫雨。26日開始雨勢暫緩，僅有北部部分地區仍有局部短暫雨。29日東北季風逐漸減弱，氣溫回升，各地多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島零星降雨。
