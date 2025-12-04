氣溫驚人驟降！「這兩天」回溫 下波冷空氣報到時間曝

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

中央氣象署預報員趙竑今（4）日上午說明，昨（3）晚至今晨是這一波冷空氣影響最明顯的時候，普遍低溫觀測到15至17度，有些局部地區則出現12至14度低溫，這波冷空氣預估會影響到明（5）日，直到週末（6、7日）才會減弱，各地都會屬於看得到陽光的天氣，但緊接著下週一（8日）又會有一波冷空氣增強，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度。

趙竑表示，今天仍受到冷空氣影響，大台北、東半部、恆春半島雲量較多，而中南部雖有些雲會出現，但整體而言以穩定的天氣為主；針對昨日晚間至今晨低溫觀測，趙竑指出，今晨最低溫出現在馬祖南竿11.4度，而在本島低溫則出現在雲林古坑12.6度，新北石碇也到13.3度低溫，而各地感受仍相當有涼意。

昨夜今晨低溫觀測。（圖／氣象署提供）

未來一週降雨趨勢部分，趙竑說到，明（5）天桃園以北、恆春半島都要留意降雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區雨區會比其他地方更廣泛；隨著東北季風減弱，週末（6、7日）各地又回到很穩定的偏乾天氣，只有在基隆北海岸、大台北山區的東側、東半部地區偶爾會有零星飄雨的機率。

下週一（8日）至下週二（9日）東北季風會再度增強，桃園以北、東半部地區、恆春半島會有局部短暫雨；一直到下週三（10日）東北季風減弱轉偏東風後，降雨則會以迎風面的東半側地區為主。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

一週溫度趨勢方面，趙竑也說，今明兩天仍受東北季風影響，北台灣整天維持20至21度以下，不過像中南部則屬於日夜溫差大的天氣型態，白天高溫可接近26度，至於清晨低溫則是約17度；由於週末環境變得更加乾燥，日夜溫差會更明顯，尤其週日（7日）西半部日夜溫差都有接近10度。

至於，雖下週一（8日）至下週二（9日）受到下一波冷空氣影響，但沒有像這一波來得強，因此低溫降幅並不明顯，只有在北台灣高溫降到21、22度，使得北台灣兩天都屬偏涼的天氣，其他地區則還是屬於早晚偏涼；下週三（10日）又會屬於日夜溫差大的天氣型態。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

