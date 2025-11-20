氣溫驟降冷颼颼！彰化48小時內88人不適送急診、5人心臟驟停最年長84歲

記者潘靚緯／彰化報導

連續兩天受到東北季風影響，各地出現低溫，最低溫出現在馬祖僅11.8度，其他地區則為12到16度，氣溫變化巨大，容易好發心血管疾病。彰化縣在短短48小時內，有93人因急性心肌梗塞或其他不適被送入急診室急救，其中有5人到院前已失去呼吸心跳，醫師呼籲冬天早晨與夜間氣溫最低，尤其是高風險族群應注意禦寒。

彰化縣消防局統計，11月18凌晨零點到20日早上8點，短短48小時內，全縣就有93件疑似急性心肌梗塞，或身體不適送醫急救，讓救護人員疲於奔命。其中有5名患者心跳驟停，到院前無呼吸心跳，年紀最大的是彰化市一名84歲婦人，年紀最輕的是芳苑鄉一名71歲婦人。

根據《自由時報》報導，無法確認這93人送急診病因是否與天冷有關，但醫師提醒，這一週氣溫都偏低，尤其是清晨與夜間，民眾應注意家中長輩的保暖，只要發現身體不適，應立即就醫，不要拖延。另外建議在床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥，就能立即穿上，或喝杯溫水保暖，出門戴好帽子或圍巾、口罩，尤其是機車騎士更要做好保暖，民眾外出運動、晨泳前，都要做足夠伸展操，以免抽筋或引發身體不適。

