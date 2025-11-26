氣溫驟降勿忘安全 加蓋違建恐增加一氧化碳中毒危險

▲氣溫驟降勿忘安全，臺北市建築管理工程處提醒加蓋違建恐增加一氧化碳中毒危險。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】面對即將來襲的低溫，家戶緊閉門窗防寒，民眾為了保暖及防風擋雨、隱私保護等因素而擅自在陽臺裝設門窗，增加對居住安全潛藏的危機，臺北市建築管理工程處表示，民眾為了增加室內使用面積而將外牆擅自拆除於陽台加窗或進行任何違法搭建，可能違反建築法外，使用時緊閉門窗造成通風不良危及生命安全。

另民眾若於陽台安裝熱水器，要留意其燃燒後廢氣有無有效排出戶外避免家中一氧化碳中毒意外，應以生命安全為第一優先為考量，確保陽台及室內空氣流通，建議民眾設置熱水器之處所選擇戶外或空氣流通之位置，避免一氧化碳中毒憾事發生。

違法搭建行為倘經認定屬未經申請擅自搭建有妨礙公共安全等情事，臺北市建管處皆列優先查處，維護民眾財產及生命安全。