氣溫驟降嚴防寒害 農業單位提醒「必要措施」不可少

強烈冷氣團及輻射冷卻影響，嘉義縣政府呼籲農漁業做好防寒措施。（圖：嘉義縣政府提供）

中央氣象署預報，本週受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，嘉義地區1月5日晚上起至11日這段期間，早晚氣溫偏低，最低溫恐低於10度以下，嘉義縣政府農業處提醒農漁牧養殖業及早加強防寒措施，避免可能損失。（龐清廉報導）

嘉義縣農業處指出，農漁業嚴防寒害，必要措施很重要。養殖漁業防範措施，包括魚塭加高水位、北側搭蓋防風棚，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。文蛤養殖池混養的虱目魚及不耐寒魚種必要時儘早採捕，浮在水面的魚應馬上移除，以防水質惡化，造成2次災損。

廣告 廣告

至於，水稻育苗場圃應設置防寒風牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋，並隨時清除布上積水以防低溫凍傷。如如果田間已經插秧，灌溉水要深，但不要淹沒秧苗，氣溫回升後再恢復淺水位。

果樹則應加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋，低溫侵襲時對果園噴水；剛萌芽的果樹應注意防寒，可增加鉀肥以強化作物耐寒力，尤其香蕉、鳳梨、蓮霧、木瓜、柑橘應更加留意，對已受害的果樹，應修剪寒害枝條與葉片及疏花疏果等措施。

農業處表示，不耐寒的蔬菜與瓜果類作物應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式達保溫防寒效果；未採收瓜果則套袋避免寒害。花卉除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護，田間酌量增施鉀肥增加耐寒力。而茶樹防寒方法可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網等或撒上稻草，地面敷蓋有機資材等，加以保護。

另外，畜禽及幼畜禽應落實保溫管理，低溫容易誘發動物緊迫，引致疫病發生，而且口蹄疫、禽流感等病好發於低溫時節，請做好衛生管理，隨時注意溫溼度變化，保持通風環境，並落實生物安全措施，以防範疫病發生。