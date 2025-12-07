氣溫驟降小心睡夢中出事！ 醫曝身體4大求救訊號：恐是猝死前兆
近期氣溫驟降，晚上睡覺時要注意了！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，人在睡眠中會進入「最低防禦狀態」，像是心跳放慢、血壓下降、呼吸反射遲鈍，因此白天還能撐住的身體弱點，往往會在夜裡出現破口，這時碰上寒冷天氣，猝死風險可能就會升高。
黃軒在臉書發文表示，凌晨0時到6時是睡眠中猝死的高峰期，最常見原因包括心律不整、睡眠呼吸中止症，高危險族群包含40至70歲男性、壓力大的上班族、習慣打呼的人、高血壓控制不佳者、睡前飲酒者與睡在過冷房間的人。如果同時具備兩項以上，加上最近「累到躺下就喘」，務必提高警覺並盡快就醫。
黃軒提醒，夜間猝死並非毫無徵兆，只是訊號常被忽略，以下4個症狀若反覆出現，代表身體正在求救：
一醒來就頭痛
與睡眠呼吸中止症密切相關，因夜間反覆缺氧，早晨容易出現悶痛或脹痛感，並非睡太沉，而是身體整夜缺氧的結果。
睡覺時被噎醒、驚醒、喘到坐起來
這是中重度睡眠呼吸中止症的典型表現，也與夜間猝死風險上升有關。
夜裡心悸、胸悶發熱
低氧與血壓波動可能誘發心律不整或缺血症狀，常在淺眠時發作，是心臟受到壓力的警訊。
走路變慢、起身變得吃力
肌力減退與心血管死亡風險高度相關，代表身體負擔愈來愈重。
黃軒也教戰5招，降低夜間猝死風險：
維持睡眠環境20～24度，避免冬天過冷加重心臟負擔。
側睡可減少打呼與上呼吸道塌陷。
睡前避免飲酒，以免加劇呼吸中止症。
高危族群應定期做心電圖、心臟超音波或睡眠檢查。
避免長期熬夜，自主神經紊亂會讓心律不整更容易在夜間發生。
