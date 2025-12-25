氣溫驟降帶動暖食商機 餐飲業推湯品搶客

（中央社記者黃巧雯台北25日電）冷氣團來襲，氣溫驟降，不少餐飲業者近期順勢調整菜色，從熱騰騰的麻油雞湯麵、慢燉雞湯，到麻辣火鍋和應景海鮮禮盒，以回應消費者在冬天裡對暖意需求。

耶誕節與跨年接連登場，歲末年終的聚會活動也隨之增加，隨著氣溫逐漸下降，熱呼呼的湯品成為民眾的首選，為寒冷的冬日增添暖意。

爭鮮迴轉壽司近期推出現點現做麻油雞湯麵與一系列台味暖食，業者表示，首次將日式料理結合台灣冬季進補聖品「麻油」，讓民眾在寒冷天氣中走進壽司店，也能享用熱騰騰的美食。

雙月食品社今年冬天與全家便利商店再度攜手並推出聯名系列，包括蛤蜊燉雞腿湯、阿甘剝皮辣椒蒸蛋，以及雞汁油蔥手工麵線，將雙月的湯品與家常料理帶進便利商店通路。

隨著聚餐需求升溫，鍋物也成為冬季民眾熱門選擇，來自成都的馮校長老火鍋將於2026年1月3日起正式開幕，進駐台北東區商圈，招牌大紅鍋湯底，搭配手工鴨血、豬腰片及台灣牛肉等食材，並提供菌菇湯、三鮮湯等多款湯底。

藏壽司則引進日本冬季美味松葉蟹，並首賣年節禮盒。業者另列出正宗日式三吃推薦吃法，包括快速涮燙、火鍋料理及雜炊，保留鮮甜蟹味。

此外，為迎接農曆春節到來，中華郵政日前宣布，首度與「北港武德宮」合作，結合雲林在地知名特產，推出「好事花生」及「開運好油」兩款限量聯名禮盒；另一家大武山牧場同樣推出春節系列商品，包括小鬆餅及蛋捲禮盒。（編輯：李亨山）1141225