氣溫驟降心腦血管疾病風險增 近一週已226人OHCA

男孩面有難色，坐在派出所休息，醫護人員到場趕緊載他就醫。

原來這名學生搭乘公車途中突然冷汗直流，一度講不出話，司機開到台北市文山，轄區員警上前關心，經醫師初步診斷疑似氣溫變化與過度勞累而造成暈眩。

台北市文山一分局復興派出所長林文基回應，「警方配合將學生送醫檢查，初步研判可能因氣溫變化或身體勞累導致暈眩，所幸送醫後沒有大礙。」

同樣是天冷問題，21日上午新北市也有婦人雨天在瑞芳街上徘徊，全身卻是不停發抖，警方獲報處理，就怕她受寒失溫。

廣告 廣告

新北市瑞芳分局四腳亭派出所長游勝豐說明，「員警第一時間趕往現場，立即提供保暖並細心關懷。」

新店在21日下午則有Uber駕駛開到青山路載客，社區警衛示意向前，她卻沒有理會，經上前查看發現駕駛失去意識，最終搶救不治，是否天冷猝死有待後續釐清。

臺安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文提醒，「天冷的時候要特別當心心腦血管疾病及呼吸道的疾病，那另外的話有些高風險族群，例如年紀比較大的或者是你有慢性病、三高，也要盡量注意好保暖。」

根據消防署統計，因為非創傷疾病到院無呼吸心跳，最近1週全台已有226人，尤其國內這幾天氣溫驟降轉為濕冷，更要注意保暖。

更多公視新聞網報導

北市校舍拆除怪手從4樓墜落 駕駛OHCA、副駕頭撕裂傷送醫

日家居品牌推穿戴式懶骨頭 兼具保暖功能迴響熱烈

