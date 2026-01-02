氣溫驟降急凍！彰化跨年48小時內104人不適送醫 78歲嬤OHCA搶救

記者潘靚緯／彰化報導

強烈大陸冷氣團昨（1）日南下，全台氣溫驟降，彰化縣消防局統計，從跨年夜到今(2)日上午8時，短短48小時內，共受理高達104件疑似因急性心肌梗塞或嚴重身體不適的緊急救護案件，救護人員忙得四處奔波，其中員林市一名78歲阿嬤，1日下午突然失去呼吸心跳，緊急送醫搶救。

彰化縣消防局統計，跨年夜開始48小時內的緊急救護案件共104件，跟平日48小時平均107件相近，但無呼吸心跳案例只有一件，相較去年同期同時段有5件，有明顯下降趨勢，顯示民眾對低溫的保護意識已有提升。

消防局指出，患者失去呼吸心跳，不代表死亡，經送醫急救仍有機會恢復生命徵象，104位身體不適送醫民眾的確切病因需由醫師判定，無法直接斷定全數與天冷有關。

氣象粉專天氣風險指出，今晚至明晨冷空氣強度將來到最強，空曠地區有望下探7度，2000公尺以上山區有機會下雪，4日冷氣團強度才會減弱。但要留意的是，5日又有冷空氣往南侵襲，下週氣溫也偏低，6日起將有5至6天時間低溫在8至10度左右。

冷氣團持續發威，醫師強調，尤其清晨與夜晚體感溫度更低，對年長者及心血管疾病、糖尿病、高血壓患者威脅最大，是急性心肌梗塞與猝死的高危險群。消防局呼籲民眾，早晚溫差劇烈，一定要加強保暖，特別是頭頸與四肢。高風險族群應避免清晨外出，一旦出現胸悶、胸痛、呼吸困難等警訊，應立即就醫或撥打119求助。

