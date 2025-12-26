氣溫驟降急救暴增！彰化深夜清晨45人送醫 3人到院前無呼吸心跳

受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降。 圖：張良一 / 攝 (資料照)

[Newtalk新聞] 受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，26日清晨部分地區氣溫降至10度左右。彰化縣消防局統計在過去32小時內，已多達45件疑似心肌梗塞或其他急性身體不適的救護案件，其中有3名患者到院前無呼吸心跳，發病時段多集中於深夜及清晨低溫時段，提醒民眾務必提高警覺，注意保暖。

彰化縣消防局統計，自昨日凌晨12時至今日上午8時的32小時內，全縣共出動45件疑似心肌梗塞或其他急性身體不適的救護案件，其中有3名患者到院前無呼吸心跳(OHCA)，且發病時段多集中於深夜及清晨低溫時段。

消防局指出，這3名OHCA患者皆在氣溫相對較低的深夜或清晨出現不適，送醫搶救。45名送醫患者中，年紀最長者為員林市一名88歲婦人。消防局表示，目前尚無法確認所有案例是否與氣溫驟降有直接因果關係，但近日日夜溫差大、體感溫度偏低，確實容易引發心肌梗塞等心血管疾病，提醒民眾務必提高警覺。

國健署指出，依據衛生福利部2024年國人死因統計，心臟疾病與腦血管疾病分居我國十大死因第2及第4位，一年奪走約3.6萬名國人生命。近期冷氣團接連報到，清晨與夜間時段最為寒冷，國民健康署呼籲有心血管疾病、三高患者，以及年長者應作好保暖措施，並注意溫度變化，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風的發生。

國健署也提醒，天冷時仍須補充足夠水分，以避免血液黏稠增加心血管負擔。建議民眾外出或運動時，可每15分鐘補充200至300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品。同時應加強頭頸部及四肢末梢保暖，善用帽子、圍巾、口罩、手套與多層次衣物穿搭。若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，應立即就醫，把握黃金治療期。

為協助民眾在低溫期間守護心臟健康，國民健康署提醒牢記「護心3式」：

1.外出飲食應節制：避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。

2.回家避免溫差刺激：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。

3.維持良好作息：避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7-9小時。

















