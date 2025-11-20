氣溫驟降成心臟殺手！每降1°C「心肌梗塞風險飆2%」 醫曝保命6撇步

氣溫驟降成心臟殺手，醫師提醒「5族群」要注意。示意圖／資料照

近日受東北季風影響，各地都能明顯感覺到寒意，尤其中南部早晚溫差大，入夜後溫度下殺到17度，18日至19日已有19人緊急送醫，其中9人失去呼吸心跳。對此，有醫師指出，每日平均溫度降低1度，心肌梗塞風險增加2%，若沒有做好保暖工作，恐怕真的會被「冷死」，尤其「5大族群」要特別注意。

北部濕冷、中南部早上暖、入夜後有如氣溫溜滑梯，部分民眾難以適應天氣變化，根據《NOWnews》報導，台中市消防局統計，17日8時至18日8時，短短24小時已有19人非創傷OHCA送醫，其中9人無呼吸心跳，年齡介於49歲~91歲，呼籲民眾注意家中長者保暖。

天氣冷成猝死風暴！醫師提醒5族群要當心

對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒也發文提醒，醫師在冬天最怕的就是「悶著來的心臟猝死風暴」，氣溫只要一下降，體內血管就會緊縮，心臟為了維持血壓，被逼著跳更快，血壓飆升，心肌耗氧量瞬間爆表，若為「高血壓」、「冠心病又三高」、「抽菸又常熬夜」、「家族心臟病史」、「正在感冒中（病毒感染增加心臟壓力）」5類族群，心臟更如同時按下油門與手煞車，「過度負荷，就是猝死的開端」。

英國一項研究更明確指出，每日平均溫度降低1°C，心肌梗死風險也跟著增加2.0%。黃軒表示，民眾並不是被冷死，而是因為冷將原本就累壞的心臟加速惡化，導致直接被擊垮。

天冷保命6撇步！洗澡前「這步驟」超重要

黃軒表示，面對天冷更要注意身體狀況，可以用以下6種方式保命：

起床前不要立刻下床：建議先暖暖身子，再慢慢起身。 外套「不是」保暖王：脖子、頭部、腳部一失溫就會讓身體瞬間冷卻，戴上圍巾、帽子，穿上襪子才能實際保暖。 感冒要注意：天冷感冒容易導致病毒入侵身體，若出現胸悶、心律不整症狀千萬不能輕忽。 控制血壓：建議晚上睡前差一件外套，隔天可能差一條命。 別做激烈運動：在寒冷的冬天「早上跑步」就等於讓心臟承受高壓。 洗澡「多這步驟」：不少人在冬天洗澡猝死，都是因為「脫光衣服」再開熱水洗澡，請先開熱水，等浴室暖和了再進去。

台灣研究極度低溫提高「慢性阻塞性肺病」發病、致死風險

此外，台北醫學大學胸腔醫學研究中心副主任莊校奇與團隊研究指出，因長期吸菸、空氣汙染等因素導致的慢性阻塞性肺病（COPD），在極熱或極冷的環境也容易導致發病、死亡風險，其中極端低溫導致發病風險提高1.47倍，死亡風險則提高1.32倍。

根據《風傳媒》報導，莊校奇表示，COPD是全球主要死因之一，也是台灣10大死因之一，遇到極端氣溫容易導致發病，建議民眾外出戴口罩，避免曝露於PM2.5環境中，年長者在冬季時也應留意早晚溫差大等情形，做好防護措施。



