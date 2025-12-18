氣溫驟降楓紅率達8成 大雪山添紅橙黃繽紛景色

（中央社記者趙麗妍台中18日電）近日氣溫下降，日夜溫差大，大雪山國家森林遊樂區內的楓葉也陸續轉色。林業及自然保育署台中分署表示，目前楓紅率達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為山林增添色彩。

林業及自然保育署台中分署今天透過文字稿表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49公里停車場一帶、35公里收費站及稍來山步道、大雪山林道35公里至49公里路段，已可欣賞楓葉由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化。

廣告 廣告

林業保育署台中分署指出，冷空氣一波波南下，楓葉顏色持續加深，即日起至耶誕節前後皆為最佳觀賞期，楓紅景觀可望一路延續至年底。紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為冬日山林增添溫暖的景緻，吸引不少遊客上山捕捉楓紅美景。

林業保育署台中分署提醒，近期山區早晚氣溫偏低，日夜溫差明顯，平均氣溫約落在攝氏8至17度間，建議遊客上山時備妥保暖衣物、毛帽與手套，並留意天候與道路狀況。（編輯：黃世雅）1141218