氣溫驟降特別難睡、無力、易跌倒！室內低於這個溫度就容易出事

室溫低於攝氏18度，容易夜尿睡不好、四肢無力，長輩更容易跌倒。（photoac生成示意圖）

連續幾天低溫，許多人發現家裡長輩明顯有「冬季症候群」，包含夜間頻尿、睡不好、精神不濟，甚至肌力下降、平衡變差，跌倒風險升高。這些現象不只是年紀問題，基因醫師張家銘指出，背後的真正原因，可能是家中室溫過低。

根據2023年發表在《Public Health》的研究指出，只要室內溫度低於「攝氏18度」，長輩的身體就會進入所謂的「冷壓狀態」。血管收縮、血壓上升、肌力下降、夜尿增加，甚至呼吸系統變得更敏感，都是科學可測的生理反應。

廣告 廣告

尤其在攝氏10到15度的環境下，握力、下肢速度與反應能力會下降2到10%，對高齡者而言，輕微的變化就可能增加跌倒或住院風險。此外，慢性阻塞性肺病患者在低溫環境中更容易出現咳嗽、胸悶與喘息。

不少長輩為了節省電費，習慣把暖氣或電熱設備關掉，或只靠多穿衣服硬撐。但張家銘醫師提醒，單靠穿衣並不能完全抵消低溫對心血管、肌力與睡眠的影響。他建議冬天室內至少維持18度，臥室、長輩活動區可略高，睡前測量室溫、使用小型電暖器或暖房設備，避免夜間血壓波動與肌力下降。

冬天的保暖，不是奢侈享受，而是降低疾病風險、保護長輩健康的必要措施。家人若能確保室內溫度適宜，就能減少夜間頻尿、睡眠不佳及跌倒風險，讓冬天的生活既安全又舒適。



回到原文

更多鏡報報導

羊肉爐、薑母鴨不是人人能吃！中醫揭「這類人」吃了反而上火失眠

換季異位性皮膚炎癢到失眠？新口服藥助中重度患者減少類固醇依賴

安眠藥不是失眠萬靈丹！醫師建議這樣吃才有效不傷身