氣溫驟降男倒南港車站外呻吟「喘不過氣」 警循聲關切助送醫保命

〔記者陸運鋒／台北報導〕近日氣溫驟降，台北市一名藍姓男子疑因身體不適，倒臥在南港火車站外發出呻吟，正在附近執行路檢的南港分局員警發現後，隨即上前關切，只見他衣著單薄不斷打寒顫，並告訴員警「天氣很冷喘不過氣」，員警立即通報救護車前來將其送醫，即時保住一命。

警方表示，連日來氣溫驟降，當天凌晨氣溫僅13°左右，南港派出所員警於南港火車站旁實施路檢時，聽聞車站空橋方向不斷傳來孱弱呻吟，隨即趨前查看後，發現34歲藍姓男子衣著單薄，蜷曲在地面直打寒顫，隨即清查身分並無可疑之處。

廣告 廣告

警方指出，藍男隨後向表示自己胸悶不適、呼吸困難，員警立即通報消防局，派遣救護車前來，協助將藍男送往台北醫學大學附設醫院就醫，經治療後沒有生命危險，而藍男對於警方及時伸出援手，亦表達感謝之意。

警方說，無論民生大小事，只要民眾有需要，警方始終會秉持熱心、耐心和細心提供協助。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬路不是馬的路！合歡山武嶺有人騎馬賞雪 警方馬上罰

碩士畢雅思8.0不願低就 他失業4年懷疑人生淚訴慘況

1227規模7.0地震！氣象署：921、0403後最大 花蓮晃21秒最長

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

