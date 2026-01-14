氣溫驟降要當"心"！血管急遽收縮恐致命

近期冷氣團不斷接力報到，路上行人衣服都裹的厚厚的，因為真的非常冷。而在冬天非常容易發生的就是突發性的心血管疾病，醫師提醒，如果心血管本身就有問題，例如三高患者或抽菸的人，就要小心心血管問題，尤其可能突發心因性休克，而這個心因性休克，血壓會突然降低，導致胸悶甚至暈倒，致死率非常的高。

民眾 洪女士：「我都把圍巾圍著，然後就是要穿襪子，像我先生他很怕冷，盡量不要一直坐著，要起來活動。」

民眾 沈女士：「起床會喝一杯溫開水，如果真的天氣很冷 在家很冷，至少加件背心 穿個襪子。」

民眾防寒妙招百百種，因為冷氣團一波接一波的來，最害怕的就是突發心血管問題。

國泰醫院心血管中心醫師 陳玠宇：「原本是天氣熱到冷的這個過程中，心臟的心血管其實會經歷過，劇烈地收縮跟擴張，這就會導致原本血管內，不穩定的一些血管斑塊 就會產生破裂，會導致血管內的急性血栓產生，也會導致中風跟心肌梗塞發作。」

這些冬天易發的急性心血管症狀，都可能導致心因性休克，尤其是三高患者特別要注意，據研究，氣溫每下降1度，心血管疾病發生率就增加百分之1.2，死亡率則上升百分之1.6。從血壓收縮壓降到90以下，到胸悶、暈倒，可能一瞬間就小命不保。

國泰醫院心血管中心醫師 陳玠宇：「當心肌梗塞 血管阻塞，心臟肌肉會呈現壞死的狀況，它會去影響心臟的收縮力，同時會去影響到血壓，會產生血壓下降 休克的狀況，所以一般在心肌梗塞，有心因性休克的情況，它在手術當中的死亡率，也會特別提升。」

心因性休克致死率約為三到四成，是冬天常見的低溫猝死原因之一。除了最根本的解決三高問題，民眾平時一定要做好保暖，免得血壓隨著溫差，一起忽高忽低。

