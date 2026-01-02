氣溫驟降關節就痠痛？中醫推「黑豆排骨湯」除濕通絡

當氣溫下降，濕氣往往跟著鋒面而來，不少民眾開始感到關節如同氣象站般又痠了。這現象在中西醫都有觀察到，特別是長者、久坐上班族及有運動受傷病史者，天氣濕冷往往成為他們關節疼痛的引爆點。

當氣溫下降，濕氣往往跟著鋒面而來，不少民眾開始感到關節如同氣象站般又痠了。 （圖／Photo AC）

建功馬光中醫診所醫師許哲維指出，從現代醫學角度來看，當溫度下降會使關節周圍組織變得僵硬。當天氣轉為濕冷時，關節內壓會相對於外部增加，進而拉扯關節周圍的肌腱、韌帶等組織引起酸痛。陰雨對於神經的敏感度也會增加，讓人情緒低落、減少活動，會放大關節不適的感覺。

從中醫觀點來看，許哲維說明，關節酸痛是因為外邪侵犯關節。當天氣變得濕冷，環境中的寒邪濕邪會入侵關節、血管，讓氣血運送受阻，出現像身體沉重、關節酸痛活動或感覺異常的情況。

許哲維表示，中老年人因為體內陽氣隨著年齡逐漸衰弱，關節周邊軟組織彈性降低，且常伴著膝關節或髖關節的退化性關節炎，特別會受到寒濕邪的侵擾，而讓關節更為痠痛。曾經有過關節外傷開刀、運動傷害患者，則因為寒濕邪的侵擾，讓先前勞損舊傷復發或加重。

上班族群則因為常久坐，氣血運行能力稍弱，當寒濕邪侵擾時，會讓氣血更阻塞。（圖／Pixabay）

上班族群則因為常久坐，氣血運行能力稍弱，當寒濕邪侵擾時，會讓氣血更阻塞，關節酸麻的情況更頻繁。許哲維指出，體重較重、類風濕性關節炎的患者，因為體質本身偏濕，遇到寒濕往往會讓關節的負荷更重。

許哲維推薦天冷時可飲用除濕通絡黑豆排骨湯，具有補肝腎、祛風濕、減緩關節痠痛的功效，是天冷進補不上火的好選擇。材料包括杜仲10克、牛膝10克、當歸6克、木瓜3克、黑豆50克、大蒜半顆、老薑3片、排骨300克及適量米酒。

藥材洗淨後，大蒜洗淨撥開剁碎，與川燙過的排骨一起放入鍋中，加水約1500毫升，中火燉煮1.5小時，加入少許鹽調味後即可食用。許哲維說明，其中杜仲可補肝腎、強筋骨，折斷時有牽絲為上品；牛膝能活血祛瘀，引血下行，對下肢關節痠痛特別有效。

許哲維推薦天冷時可飲用除濕通絡黑豆排骨湯，具有補肝腎、祛風濕、減緩關節痠痛的功效。（圖／馬光中醫）

當歸可養血活血，除了補血還可以增加氣血循環；木瓜為藥材木瓜而非水果木瓜，能舒筋活絡，除濕強壯脾胃；黑豆可補腎益精，含有豐富的大豆蛋白可以維持肌肉，強化骨骼與關節；老薑則能溫中散寒，適合中老年人及寒性體質者。

許哲維表示，穴位按摩與熱敷可促進氣血流動暢通、祛寒祛濕。搭配熱毛巾或電熱貼片在上面熱敷，便可改善關節僵硬與痠痛。推薦穴位包括陽陵泉，位於小腿外側腓骨頭前凹陷處，可疏肝清熱、利濕、舒筋健膝；足三里位於膝下四橫指、脛骨旁開一橫指，能補氣健脾、強壯四肢。

許哲維表示，穴位按摩與熱敷可促進氣血流動暢通、祛寒祛濕。（示意圖／pixabay）

委中穴位於膝蓋後方凹陷處，可通經活絡，適合腰膝痠痛時按摩。許哲維建議，每天按摩上述穴位3至5分鐘，能促進血液循環，減輕關節僵硬與痠痛感。此外注意手腳關節的保暖、適量運動、留意家中的濕度，避免連續三天讓家中相對濕度超過60%。

許哲維引用內經提到，正氣存內，邪不可干，保養自己的陽氣並保持關節溫暖、氣血通暢，便可預防寒濕所致的關節痠痛。除了藥膳與穴道按壓，維持適度運動、避免久坐，冷天注意保暖，尤其是膝蓋、手足等部位，日常點滴積累健康，讓筋骨更有力、關節少痠痛。

