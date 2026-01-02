氣溫驟降！蘇一峰籲「早起慢慢來」2情況應提高警覺

入冬後首波強烈大陸冷氣團來襲，氣象署表示，今天（2日）各地氣溫明顯偏低，預計入夜後是這波強烈大陸冷氣團最冷時段，對此醫師蘇一峰呼籲民眾，如果可以的話早起最好慢慢來。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在臉書發文提醒，遇到天冷、低溫特報時，可以的話早起最好慢慢來，因為身體遇冷收縮，氣管收縮可能造成氣喘加重，肺阻塞發作；心血管收縮容易高血壓心肌梗塞；腦血管收縮容易中風腦溢血。醫師蘇一峰指出，遇冷則胸悶、喘不過氣，要小心心肺疾病；頭暈頭痛則要小心注意血壓與腦循環。

廣告 廣告

過去內政部亦表示，天氣變冷時，血管會因室溫降低而收縮、血壓上升，如果心臟負荷不住，就可能引發猝死；而最容易發生的時段，就是睡夢中或剛起床的清晨，清晨常因輻射冷卻，使室溫比被窩低十多度，若一起床就直接碰到冷空氣、又沒有保暖，血管會突然劇烈收縮，風險大幅提升。因此冬天一定要留意兩件事：

保持室內暖度：早晚溫差大，室內維持一定溫度可減少血管收縮；睡前也能在棉被外加毯子、穿襪子，讓身體更穩定保暖。

起床前先「賴一下」：給身體一點時間熱機，先在被窩裡動一動手腳，再慢慢坐起來、站起來，喝口熱水、加件衣服，再正式開始一天。

氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

撰稿：吳怡萱



