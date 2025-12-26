氣溫驟降 全市街友大普查
記者王勗∕台南報導
近期氣溫驟降，為關懷街友人身安全與生活需求，市長黃偉哲責成南市府社會局啟動全市街友大普查行動，由社會局結合警政及民間團體力量深入街頭巷弄，全面掌握街友現況，強化安全與照顧措施。期盼強化安置、醫療與就業輔導服務，避免憾事發生。
廿三日晚間十一時起，南市府社會局及警方、民間團體全面動員，針對全市街友啟動大普查。市長黃偉哲表示，街友同樣是城市的一份子，保障其人身安全與基本生活權益，是市府責無旁貸的責任。透過定期且完整的普查，期能即時了解街友的分布、健康狀況及服務需求。
社工人員於本次普查過程中，在公園附近關懷到一名長期露宿的街友阿明(化名)，阿明因擔心夜間安全、長期無法安眠。社工人員除提供保暖物資外，也耐心傾聽其心聲與需求。社會局長郭乃文指出，類似阿明的故事每天都在街頭發生，本次普查也特別關注街友夜間安全、身體健康及是否遭遇暴力或意外風險。
本次普查中南市府社工人員也特別提供必要物資、醫療轉介及安置資訊，盼能幫助街友走向更穩定的生活，鼓勵有意願街友接受後續服務。據南市府社會局清查，目前本市列冊街友計二八六名，其中露宿街頭計一八二人，南市府也將持續推動街友多元服務，透過生活自立支援服務中心、生活重建服務中心、緊急安置、臨時住宿、就業媒合及心理支持等，打造更具包容與安全的城市環境。市民如發現需要協助的街友朋友，可通報社會局或撥打市民專線一九九九，由市府能即時介入。
其他人也在看
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 58
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 119
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 35
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 33
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 141
柯文哲麻煩大了！稱政治迫害「脫序行為連環爆」檢求刑28年半
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，昨（24）日全案辯論終結，一審將於明（2026）年3月26日宣判。檢方指出，柯文哲犯後態度不佳，當庭以不當言語辱罵檢察官、丟擲物品，還在社群平台張貼文章及圖卡，試圖扭曲審判過程、證人證詞等，建請法院判處28年6月。民視 ・ 1 天前 ・ 238
陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？
北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？並稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀直言，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 95
七旬婦遭推擠摔傷！他搭捷運遭旁人擦撞 雨傘敲牆全車乘客奔逃
台北捷運又傳騷動事件，25日晚間8時33分，1名年約40歲男子搭乘捷運時，疑因恐慌症突然發作，導致他一時情緒激動，不斷對人高聲咆哮，還拿著雨傘敲打玻璃，眾人嚇得趕緊逃離車廂，過程中1名年約70歲老婦不慎摔傷，隨即被送往台大醫院救治，男子則經家屬安撫後返家休養。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 49
捐水霧車只能找「她」！台南市前消防局長涉收300萬「羈押禁見」
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女業者涉貪污收賄，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，25日凌晨當庭逮捕，向法院申請羈押。法院晚間裁定楊姓女業者以及李明峯均裁定羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
年底發錢了！2025年還有10筆錢可領 符合資格者最高可領近10萬
2025年即將結束，在年底前還有10筆錢可拿，根據勞動部勞保局行事曆，從今（25）日到12月31日，勞保局還有10筆款項即將發放，包括勞保年金、國民年金保險喪葬給付等，其中最多錢的是國民年金保險喪葬給付，預計可以領到9萬8805元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
揚言殺更多人！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警調監視器追查中
台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；25日晚上8時許，民眾前往誠品南西店現場獻花致敬時，瞥見柱子上張貼1張綠色紙條，內容是以英文書寫，張貼者揚言未來幾天將殺害更多的人，轄區中山分局已著手調查。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
寒冷耶誕夜！ 女躺大樓攔網睡空中 民眾急報警救援
台北市 / 綜合報導 台北市六張犁捷運站旁圓環，昨(25)日晚間耶誕夜，有一名女子被發現躺在大樓攔網上，民眾趕緊通報警消救援，好險她只有受到輕傷，送醫後沒大礙，通知家屬帶回。事後警消了解，女子不明原因從樓上墜落，還好被網子攔住保住一命，不過也有民眾表示，一個多月前就曾看過有人躺在網子上，似乎不是第一次發生。目擊民眾說：「天啊，這東西竟然發生在這邊。」民眾驚訝拿起手機錄影，畫面放大一看大樓攔網上，竟然躺著一個人。目擊民眾說：「我們應該報警。」路人也停下腳步抬頭查看，就怕網子破裂會發生危險，趕緊通報警消救援。記者蔡銍湣說：「六張犁捷運站旁的圓環車來車往，不過就在耶誕夜的時候，竟然有民眾，躺在大樓的攔網上，也導致救援過程中，網子破了一個大洞。」民眾說：「看起來的時候，會覺得滿危險的。」事發在台北市信義區基隆路，鄰近六張犁捷運站，大樓屋齡超過40年，外牆老舊為防止磁磚掉落，早已設置防護網，但這次沒接到磁磚，卻接住一名女子。大樓保全VS.記者說：「(網子)不只十幾年了，很早以前就有了，(所以看到說有人躺在這邊)，(是第一次對不對)，我就不曉得啊。」據了解昨日晚間，一名30歲女子不明原因，從樓上墜落好險被網子接住，保住一命只受到輕傷，警消到場立刻將她送醫，並通知家屬帶回。民眾VS.記者說：「瞄到上面有一個人，那時候就是打電話報警，然後我就走了，大概喔，現在12月底，差不多一個月嗎，(一個月前就有看過)對。」不過也有民眾表示，已經不是第一次，看到有人躺在攔網上，這樣的危險畫面，讓人看了不禁捏把冷汗。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
季麟連讓謝龍介「開槍」造勢！周玉蔻氣炸：是有多蠢？台北才發生攻擊案
國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨（25）日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更親自送上「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。雖然不是真槍，但季麟連居然在舞台上直接組裝，組好後遞給謝龍介說「開一槍」，謝龍介接到槍枝的當下表情似乎略顯尷尬，不過也將槍舉高響應，雖然事後活動人員也連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」，然而資深媒體人周玉蔻就怒批，「是有多蠢三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 10
北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"
社會中心／綜合報導台北捷運又發生暴力事件！昨天晚上，一名68歲男子和一名23歲女子，在中和新蘆線，因為人潮擁擠，爭執上下車問題，爆發口角，沒想到兩人一言不合，女子踢了男子膝蓋，讓男子氣炸，直接扯下女子的假髮，兩人誰也不讓誰，互告傷害。下班尖峰時間，捷運車廂內，人潮滿滿滿，沒想到，一男一女突然爆發口角！女子拿起手機錄影，男子一個不爽，扯下女子假髮，引起一大波騷動。北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"。（圖／民視新聞）敏感時刻，員警獲報立刻趕到現場，男子也向警方說明到底怎麼回事。事發就在23號晚上6點多，台北捷運中和新蘆線，一名23歲林姓女子和68歲杜姓男子，因為人潮擁擠，女乘客希望男乘客，讓出空間方便上下車，疑似反遭對方辱罵，女子拿起手機錄影，杜男不滿甩掉女子手機，女子也不甘示弱，踢了男子膝蓋，這下男子理智線斷，直接扯下女子的假髮，兩人誰也不讓誰，互告傷害。北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"。（圖／民視新聞）好好搭個捷運，卻因為動手動腳，雙雙都得進到警局。原文出處：北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害" 更多民視新聞報導傳張文哥赴北車悼念余家昶 留560字親筆信謝余媽「將英雄帶來世上」全文曝發文喊「何不等跨年開車撞人」下場曝光 男網友竟辯稱「這個」國中割喉案法官問家屬「能否讓凶手來孝順」 學者動怒批失格民視影音 ・ 1 天前 ・ 18
洩小英外交行程賣中共！ 扯鈴教練魯紀賢遭求刑15年｜#鏡新聞
扯鈴教練魯紀賢因為在台發展共諜組織，今年才被一審重判10年半，北檢今天(12/26)再以另案將他起訴!原來他吸收前空軍之後，又行賄華航職員，索取前總統蔡英文的外交行程資料，全數回傳給中共情工人員，藉此獲利超過570萬元，北檢這次一共起訴4人，並求處魯紀賢15年有期徒刑。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 3
小英男孩慘況曝！綠能小鮮肉變頹廢大叔 嗆檢「知道我誰嗎」氣場全沒了
有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌收受東煒建設公司賄賂，施壓台電爭取饋電容量，他羈押期今日屆滿，台北地檢署起訴並求刑14年，稍早鄭男被移至法院審理，媒體捕捉他走下囚車畫面，只見鄭男留著一頭頹廢風長髮、全身黑衣、面部用口罩遮蔽，垂頭喪氣步入法院，和被搜索約談時的勝利氣場簡直判若兩人。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
余家昶家屬最新聲明曝！他「肉身擋刀」犧牲…盼讓愛、勇氣延續每個角落
北市從事金融業的資深理財專家余家昶，日前因下班，遭遇27歲男子張文在北捷犯隨機殺人，余當下以肉身擋刀，因捨命犧牲，才讓傷害未擴大，他的英雄事蹟，令各界讚揚並紛紛送暖，但余家人認為經濟狀況善可，婉拒相關捐款，今天（26日）再發最新聲明，重申社會各界尚有其他弱勢或需援助，如要表達謝意，可以余家昶名義向其他個人或公益團體為捐款，讓愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
打造跨年安全防護網 中市警提高維安層級 (圖)
台中市跨年晚會31日登場，預估當天將有大批民眾湧入會場，台中市警察局為打造安全防護網，提前到舉辦會場水湳中央公園勘查，部署警力配置。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北門站大奔逃畫面曝「一片狼藉」！男持雨傘狂敲窗 目擊者：像屍速列車
台北捷運松山新店線25日晚間8點許傳出恐慌騷動，疑似一名男子搭乘捷運時恐慌症發作，手持雨傘瘋狂敲擊車窗與牆壁。乘客紛紛走避，不過乘客誤以為又有大事，在列車行經北門站時，造成許多乘客反方向狂奔「大逃亡」，畫面曝光，乘客個人物品散落一地，手搖飲也打翻。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1
徐男自稱「花蓮明仁會大哥」 曾與謝和弦發生衝突
花蓮縣 / 綜合報導 這名持利器當街恐嚇女學生的徐姓男子，有不少前科，除了2020年在東大門夜市，與藝人謝和弦發生口角衝突，2023年還在警方面前辯稱自己是廚師，想要隱藏遭通緝的身份，但被警方識破，移送地檢署偵辦。今年1月，傳出他砍傷人後，異想天開叫計程車要將傷者送醫，最後被警方逮捕，因殺人未遂被羈押4個月，沒想到出獄沒多久，又因為恐嚇案件躍上新聞版面。藝人謝和弦說：「我以後不會再來花蓮了，我以後不會再來花蓮了。」情緒失控對著人潮大聲吼叫，藝人謝和弦2020年3月，跟女友莉婭到花蓮東大門夜市觀光，與徐姓男子發生衝突，讓他好生氣。藝人謝和弦說：「習近平給我出來，習近平給我出來。」不斷咆哮甚至一度氣到脫掉上衣，警方獲報立即到場，將人帶返所，而不只5年前，這名徐姓男子，今年1月還傳出持利器砍傷人。員警VS.計程車司機說：「他朋友大概長怎樣，我沒有注意看，沒有注意。」小黃運將驚魂未定，面對員警提問還有些錯愕，原來他以為接到訂單，沒想到是徐姓男子夥同友人犯案，事後竟然叫來計程車要將傷者送醫，計程車司機到場見乘客全身是血，嚇得腳都軟了立即衝到警局報案。徐姓男子說：「我自己過去。」自稱是花蓮明仁會大哥，涉及多起暴力、毒品等等案件，沒想到近日再傳恐嚇女學生。附近店家說：「放學5點後啊，很多人啊，當然是危險啊，問題他們都講不聽，警察有來啊。」徐姓男子才因殺人未遂，遭到羈押4個月，才出來大約3個月，又傳出在校園附近持利器揮舞，還逼女學生當街下跪，也讓民眾對治安產生疑慮。 原始連結華視影音 ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話