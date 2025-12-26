氣溫驟降 全市街友大普查

廿三日晚間十一時起，南市府社會局及警方、民間團體全面動員，針對全市街友啟動大普查。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

近期氣溫驟降，為關懷街友人身安全與生活需求，市長黃偉哲責成南市府社會局啟動全市街友大普查行動，由社會局結合警政及民間團體力量深入街頭巷弄，全面掌握街友現況，強化安全與照顧措施。期盼強化安置、醫療與就業輔導服務，避免憾事發生。

廿三日晚間十一時起，南市府社會局及警方、民間團體全面動員，針對全市街友啟動大普查。市長黃偉哲表示，街友同樣是城市的一份子，保障其人身安全與基本生活權益，是市府責無旁貸的責任。透過定期且完整的普查，期能即時了解街友的分布、健康狀況及服務需求。

社工人員於本次普查過程中，在公園附近關懷到一名長期露宿的街友阿明(化名)，阿明因擔心夜間安全、長期無法安眠。社工人員除提供保暖物資外，也耐心傾聽其心聲與需求。社會局長郭乃文指出，類似阿明的故事每天都在街頭發生，本次普查也特別關注街友夜間安全、身體健康及是否遭遇暴力或意外風險。

本次普查中南市府社工人員也特別提供必要物資、醫療轉介及安置資訊，盼能幫助街友走向更穩定的生活，鼓勵有意願街友接受後續服務。據南市府社會局清查，目前本市列冊街友計二八六名，其中露宿街頭計一八二人，南市府也將持續推動街友多元服務，透過生活自立支援服務中心、生活重建服務中心、緊急安置、臨時住宿、就業媒合及心理支持等，打造更具包容與安全的城市環境。市民如發現需要協助的街友朋友，可通報社會局或撥打市民專線一九九九，由市府能即時介入。