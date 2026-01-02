氣溫驟降！冷氣團、寒流差在哪？ 氣象署祭超可愛「貓貓溫度計」一次答

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

入冬以來最明顯的冷空氣於跨年後正式抵達，氣象署預報今、明兩日（2、3日）受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下滑。由於越晚低溫越顯著，專家呼籲晚歸民眾務必增添厚重衣物，並提醒長輩及心血管疾病患者務必穿戴保暖衣物。

氣象署透過貓咪圖介紹冷空氣等級名詞，提醒民眾注意保暖。（圖／翻攝氣象署臉書）

關於冷空氣的強弱分級，氣象署主要以「台北氣象站」觀測到的每日最低溫作為劃分基準。當低溫維持在15°C以上時稱為「東北季風」；若低溫降至13°C至14°C之間則定義為「大陸冷氣團」。本次影響台灣的等級為「強烈大陸冷氣團」，意即最低溫介於11°C至12°C之間；而當最低溫進一步下探至10°C或以下時，則會達到「寒流」等級。

氣象署再次強調，今日晚上至明日清晨最冷，台灣西半部、宜花及金馬局部氣溫可能下探10度，提醒民眾務必注意保暖，戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保護好。

