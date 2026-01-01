氣溫驟降 北市聯醫提供5大嬰兒安全睡眠守則 降低猝死風險
〔記者蔡愷恆／台北報導〕氣溫驟降，許多新手爸媽擔心寶寶著涼、是否保暖足夠，卻也憂心過度保暖恐增加嬰兒猝死症(Sudden Infant Death Syndrome, SIDS)風險。北市聯醫婦幼院區小兒科提醒家長「安全睡眠5大守則」，如仰睡、使用合格嬰兒寢具、同房不同床、穿著比大人多1件即可，以及用穿戴式睡袋取代厚被，只要掌握正確的安全睡眠環境，就可大幅降低風險。
北市聯醫婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指一歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然且無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出確切死因。
黃啟南分析，冬天為高風險季節的原因包括家長擔心受涼而過度包裹，導致嬰兒體溫過高，寒冷時與嬰兒同床睡眠，增加窒息危險，以及床上放置過多棉被、枕頭、玩偶等鬆軟物品，或因門窗緊閉造成室內空氣不流通。
婦幼院區小兒科呼籲家長牢記「安全睡眠5大守則」：
一、 嬰兒每一次睡眠都應採仰睡姿勢，側睡或趴睡皆會顯著增加猝死風險。
二、 使用堅實、平坦且合格的嬰兒床與床墊，床上不放置枕頭、厚被或布偶。
三、 建議「同房不同床」，讓嬰兒睡在父母房間內的獨立嬰兒床，至少維持六個月，最好到滿一歲，可降低約五成風險。
四、 避免過度保暖，穿著原則為「比大人多1件」，並透過觸摸後頸或背部確認溫暖但不流汗。
五、 可使用嬰兒穿戴式睡袋取代厚被，但避免使用加重睡袋或加重包巾。
黃啟南表示，在門診中，有家長經常詢問寶寶是否會冷到醒來或哭鬧，這反而是安全的警訊，因為過熱比受涼更危險。他提醒，使用電暖器時，應選擇具溫控與定時功能的設備，避免直吹嬰兒並維持空氣流通；至於同床睡眠，則是「不建議」，尤其在父母疲勞、服用藥物或有抽菸習慣時，風險更高。
