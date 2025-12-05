氣溫驟降！北車天橋7旬列冊街友猝死街頭

北市一名76歲老翁被發現猝死街頭。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台北車站鄰近的行人天橋，昨(4)日下午傳出有街友疑似因近日氣溫驟降，體弱無法禦寒猝死街頭。男子被發現時身體蜷縮，明顯死亡。由於無法聯繫上死者親友，警方將會同社會局處理後續事宜。

鄰近台北車站市民大道一段、承德路一段交叉口上的露天行人天橋。昨日下午一名76歲莊姓男子被其他街友發現猝死街頭，身體蜷縮、已出現屍僵，救護人員到場確認明顯死亡，未送醫。

警方調查指出，莊男是北市列冊街友，平時就以天橋為棲身處。案發當天中午，仍有社工目擊他前往領取便當，未料下午便被發現倒地不起。警方初步勘驗，無外傷或外力介入跡象，研判可能因氣溫驟降、身體狀況不佳而猝死。由於目前無法聯繫到莊姓死者親友，警方將會同社會局協助後續處理。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄衛生局鯛魚排禁藥烏龍案女研究助理「電話未接」遭警帶回問訊

檢驗數值竟放大十倍！高雄衛生局搞烏龍 雲林魚農食不下嚥喊告