氣溫驟降！台中1天內17人送醫 8人OHCA

冷氣團來襲氣溫驟降，台中1天內17人送醫，其中8人OHCA。（圖／報系資料照）

受大陸冷氣團南下影響，台中市25日至26日清晨氣溫明顯驟降。25日上午8時氣溫仍約18度，午後持續下滑，晚間降至約14度，26日清晨最低更接近12度。

台中市消防局統計，自25日上午8時至26日上午8時止的24小時內，共接獲17件因身體不適或急病送醫案件，其中8人為非創傷性OHCA（到院前無呼吸心跳），年齡介於51至87歲。

消防局指出，氣溫急遽下降容易使中老年人血壓波動、心血管負擔加重，尤其在忽冷忽熱的情況下，可能誘發心律不整、心血管疾病或其他急性身體不適。

廣告 廣告

消防局呼籲，民眾務必隨時留意氣溫變化，特別是年長者及有心血管、呼吸道疾病者，應加強保暖、避免清晨及深夜外出，並注意身體狀況，如出現胸悶、頭暈、呼吸不適等症狀，應立即就醫或撥打119求助。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年