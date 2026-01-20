氣溫驟降 國家公園署：登山應警覺高山症與低溫濕滑

（中央社記者高華謙台北20日電）內政部國家公園署今天說，東北季風增強，氣溫驟降，前往高山地區活動民眾，除注意低溫、濕滑等環境風險外，也請警覺高山症，遵守「逐步上升、適度休息」原則。

雪霸園區於去年12月20日降下入冬初雪，雪山西稜線接連發生山難。去年12月26日匹匹達山林姓山友失溫昏迷，27日在博可爾草原的田姓山友失溫無力、無呼吸心跳，2人皆罹難。此外，今年1月，雪霸國家公園轄區的品田山有1人失足墜谷，造成輕微擦傷與右腳踝扭傷。

國家公園署今天透過新聞稿表示，交通部中央氣象署預報，東北季風增強，將有強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫明顯下降，清晨及夜間溫差變化大，空曠地區及山區體感溫度可能更低，從事登山、健行、賞景及戶外活動時，務必加強禦寒、防雨與行程安全規劃。

國家公園署說，前往高山地區，除應注意低溫、濕滑等風險外，也請警覺高山症，遵守「逐步上升、適度休息」原則，避免短時間內快速上升高度；若出現頭痛、噁心、嘔吐、暈眩或疲倦等不適症狀，應立即停止活動並下降高度，必要時尋求協助。

國家公園署表示，至於從事海岸活動、垂釣、戲水或其他水域遊憩民眾，也須特別留意強陣風、長浪及寒風危險，請避免進入風浪過大或未開放水域，穿著防風保暖衣物與救生裝備，與同伴保持聯繫，以確保自身安全。

國家公園署提醒，進入國家公園時，請勿任意生火、攀折植物、丟棄垃圾或干擾野生動物；另外，中南部近日降雨較少，山區十分乾燥，請務必注意山林防火。（編輯：林興盟）1150120