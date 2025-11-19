中部中心/王俞斐、羅宇翔、李文華 彰化報導

彰化芬園鄉一名54歲的國小老師，18日上午帶學生到操場運動跑步，卻突然癱軟倒地，失去呼吸心跳，一旁學生趕緊通報校護人員，大家合力分工，實施CPR、使用AED、並且撥打119，這名老師才順利恢復心跳，送醫手術後意識清楚，順利救回一命。





氣溫驟降！國小師跑操場「突癱軟倒地」 全校動員搶命

氣溫驟降! 國小師跑操場失去呼吸心跳 全校動員搶命(圖/校方提供)









身穿黑色上衣的老師，和學生一起，在操場跑步，結束後，停留在跑道上聊天，沒想到下一秒，老師突然癱軟，往後重摔倒地，當場失去呼吸心跳。學生見狀嚇壞，紛紛上前查看，有人趕快跑到健康中心，通知校護人員，校護到場，緊急替老師實施cpr。

氣溫驟降！國小師跑操場「突癱軟倒地」 全校動員搶命

在全校師生合力之下54歲黃姓男老師順利恢復心跳 救護車到場將人送醫開刀生命跡象穩定(圖/校方提供)









同一時間，另一名老師，撥打119求救，另一人，將氧氣瓶搬運到操場，還有人帶著AED狂奔，全校師生合力搶命。在全校師生合力之下，這名54歲黃姓男老師，順利恢復心跳，救護車到場接手，將人送醫，男子經過心導管手術後，意識清楚，生命跡象穩定，在加護病房觀察。





氣溫驟降！國小師跑操場「突癱軟倒地」 全校動員搶命

全校師生合力幫忙 實施CPR並且使用AED成功救回男老師性命(圖/民視新聞)













事發在彰化的芬園國小，18日全台氣溫驟降，天氣冷颼颼，光是彰化縣，從18日上午八點開始，24小時內，就發生3起非創傷OHCA案件，而且患者都是70歲以上老人家，提醒民眾，天氣轉涼，得多留意按時吃藥、增添衣物。









原文出處：氣溫驟降！國小師跑操場「突癱軟倒地」 全校動員搶命

