氣溫驟降「多人OHCA」！急診醫曝個案：他只說吃不下 人就走了

醫師透露，近期氣溫驟降，許多人不舒服送急診，好幾個OHCA。示意圖，廖瑞祥攝



近日冷空氣一波波報到，元旦起將達到入冬最強，有望成為首波強烈大陸冷氣團。有急診醫師透露，近期氣溫下降，就有好幾個OHCA案例，其中有人只是跟老婆說「有點吃不下」，後來就倒在地上、叫都叫不醒。醫師強調，死亡不會等人準備好才降臨，大家都應該跟身邊的人說好、做好準備，才能讓死者安息，生者安心。

一名急診醫師27日載粉專「急診醫師碎碎唸」發文，提到在急診重症待久了，就會知道，第一波寒流或是氣溫陡降，就是老天爺在收人的日子。

醫師分享，一名病患早上早上還跟妻子講電話說「有點吃不下」，怎料妻子剛到家就發現老公倒在地上，怎麼呼叫都沒有反應，到院時已無生命跡象，妻子哭著說老公「一句話都沒有交代，要我怎麼過下去」？醫師只能安慰她：「至少伯伯走的時候沒有什麼痛苦。」

另一名案例，罹癌的病患跟妻子說自己全身無力，送到急診時已經失去意識，急救不到10分鐘，家屬就決定放手。妻子透露，先生之前就交代過，如果怎麼樣了，就放手吧。雖然她淚流滿面，但醫師看得出有所準備，也能比較坦然接受。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，周四元旦起冷空氣南下，周五至周日清晨是入冬冷空氣最強的時刻，達到強烈大陸冷氣團的機率高，本島平地最低7℃以下，提醒民眾注意保暖，不可小覷。

