氣溫驟降 太平山「台灣山毛櫸」黃葉率達5成

宜蘭地區氣溫驟降，太平山遊樂區「台灣山毛櫸」目前黃葉率已達五成，散發出「黃金森林」浪漫氛圍，想要欣賞美景的遊客或登山客請把握機會。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭地區連日來東北季風一波波來襲，宜蘭地區氣溫驟降，太平山遊樂區「台灣山毛櫸」目前黃葉率已達百分五十，散發出「黃金森林」浪漫氛圍，想要欣賞美景的遊客或登山客請把握機會，留意假日車流總量管制，上山前做好規劃。

台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，是冰河時期殘留的珍稀植物，受文資法公告保護，每年十月過後，台灣山毛櫸綠葉轉金黃，漂亮又具詩意。太平山遊樂區擁有全台最壯觀山毛櫸林區，連日來氣溫逐波下降，山毛櫸綠葉紛紛轉黃，目前估算黃葉率約五成，即將成為秋季限定美景，將吸引大批遊客上山欣賞滿山金黃的森林大景。

林業署宜蘭分署提醒遊客在山毛櫸賞景季節期間，除了原有的太平山入園一千輛車總量管制，每周六日在「翠峰景觀道路」也進行管制措施，車數上限二百輛。

太平山遊樂區的台灣山毛櫸步道全長三點八公里，步行往返約三小時，走到三點二公里處才能見到山毛櫸原始林美景，秋季午後容易起霧，上午十一時前走進步道，比較有機會目睹山毛櫸風采，基於安全考量，下午二時後請勿進入。

太平山遊樂區平日上午六時開園，假日清晨四時開放，由於秋季經常下雨，台灣山毛櫸步道濕滑泥濘，林業署宜蘭分署建議遊客穿著雨鞋、攜帶雨具及登山杖上山，並注意保暖，以免著涼。