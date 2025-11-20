氣溫驟降 彰化車主搶打胎壓 專家提醒多為「熱脹冷縮」

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】寒流來襲，彰化市不少駕駛開車途中驚見胎壓警示燈亮起，以為輪胎被刺破，急忙前往保養廠檢查。輪胎業者提醒，多數情況是氣溫驟降造成胎壓下降，車主無須過度驚慌。

寒流來襲，輪胎氣壓隨氣溫下降，車主行車途中常見胎壓警示燈亮，專家提醒多為正常現象。（記者陳雅芳攝）

近兩天氣溫驟降，清晨氣溫不到20度，彰化市許多駕駛在行車途中突然看到儀表板胎壓警示燈亮起，嚇得趕緊下車檢查輪胎是否被釘子刺破或爆胎。湯姓駕駛表示，他今（20）日早上出門時就遇到這種狀況，「當時心裡一緊，怕輪胎突然爆掉，只好下車用手摸、用眼看，結果輪胎還是飽滿的。」

廣告 廣告

為了安全，他仍決定開到保養廠檢查。抵達現場後，他驚訝地發現，一整排車輛都因胎壓不足進廠補胎壓。「沒想到大家都遇到一樣的狀況，一上午就有十多位車主來檢查輪胎。」湯姓駕駛說。

寒流來襲，輪胎氣壓隨氣溫下降，車主行車途中常見胎壓警示燈亮，專家提醒多為正常現象。（記者陳雅芳攝）

德發輪胎行老闆李國正指出，這是氣溫驟降引起的「熱脹冷縮」效應作怪。輪胎內空氣隨氣溫下降而收縮，胎壓下降，警示燈便會亮起。以警示設定30磅為例，冬天氣溫降低時，胎壓可能降到低於標準，導致儀表板跳出警示燈。

他強調，遇到警示燈亮，車主先別慌，先檢查輪胎是否有明顯刺破或異常聲響；若沒有，通常只是氣溫影響，行駛一段時間後胎壓就會恢復正常。

寒流來襲，輪胎氣壓隨氣溫下降，車主行車途中常見胎壓警示燈亮，專家提醒多為正常現象。（記者陳雅芳攝）

李國正提醒，駕駛平時也應養成定期檢查胎壓的習慣，建議每2至3個月回廠檢查一次，以確保行車安全。此外，他提醒冬季行車時，若車輛長時間停在戶外低溫環境，建議開車前先檢查胎壓，避免警示燈亮起時慌亂應對。

隨著氣溫持續下降，專家也建議車主保持良好行車習慣，尤其是寒冷早晨及傍晚，避免因胎壓異常或胎壓不足造成行車安全隱憂。