氣溫驟降！彰化32小時45人身體不適掛急診 3人心跳驟停

〔記者湯世名／彰化報導〕氣溫驟降！彰化縣在短短32小時內有45人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有3人送到醫院前OHCA(無呼吸心跳)命危通報，且這3人OHCA時間都在深夜或清晨時分；醫師呼籲，近來溫差過大，保暖非常重要，尤其冬至過後這幾天清晨、晚間氣溫都會明顯降低，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。

彰化縣消防局統計，12月25日凌晨零點到26日早上8點，短短32小時內，全縣就有45件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，其中有3人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人當中，年紀最大的是員林市88歲婦人；消防局統計發現，這3人OHCA的時間都在深夜或清晨時分，也是氣溫相對較低的時候。

廣告 廣告

氣溫下降，儘管無法確認這45人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這星期氣溫仍偏低，尤其是清晨與晚間，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。

【看原文連結】

更多自由時報報導

京華城辯結》律師點出柯文哲「3致命」：朱亞虎、彭振聲證詞成關鍵

網傳重組家庭「父母互摔對方小孩」引眾怒 台中市府出手了

劉泰英驚爆：中華開發被「台灣之子」以3億美元賣掉 佣金遭黑吃黑？

21歲當加油站員工爽中8.8億樂透秒辭 他現身親吐1遺憾

