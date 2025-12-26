氣溫驟降! 彰化32小時45人送醫 3人無呼吸心跳

中部中心／李文華 彰化報導

氣溫驟降，務必注意保暖！彰化縣，從12月25日凌晨至26日早上，短短32小時內，就有45人因急性心肌梗塞或嚴重身體不適送醫，其中有3人到院前失去呼吸心跳；幾乎同一個時段，台中也有8人因非創傷性，到院無呼吸心跳送醫，消防單位發現，好發都在深夜到清晨的低溫時段。

救護車沿路鳴笛，患者嚴重身體不適，十萬火急將人送往醫院急救。這兩天全台氣溫直直落，溫度驟降，就怕身體吃不消！彰化縣消防局統計，短短32小時內轄內就有45人送醫。彰化縣消防局救護科長周雍華：「12月25日凌晨至26日8時，共計救護案件45件，其中有3件，為非創傷OHCA（到院無呼吸心跳）案件。」3人因非創傷性無呼吸心跳送醫，年齡最高是員林市88歲婦人。

天氣冷颼颼，同一時段，台中消防局統計，25日08時至26日08時，總計有17人因急病救護，其中有8人因急性心肌梗塞或嚴重身體不適，非創傷性OHCA也就是到院無呼吸心跳，年齡介於51至87歲。

消防單位統計發現，送醫案例大多發生在深夜到清晨的低溫時段。





彰化縣消防局救護科長周雍華：「最近天氣變化大，消防局也提醒民眾要做好保暖工作，如果有胸悶胸痛，呼吸喘冒冷汗等症狀，也可以盡速撥打119求救。」雖然無法斷定所有病例都和氣溫驟降有關，不過，消防單位仍呼籲，注意保暖之外，出現胸悶、胸痛、呼吸困難、暈眩等症狀，應立即就醫，切勿拖延。長輩與心血管疾病患者，千萬不能輕忽身體發出的警訊。





氣溫驟降注意！ 彰化32小時45人送醫 3人無呼吸心跳、最年長88歲

