氣溫驟降 新北：啟動防寒關懷機制

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市消防局今天表示，受強烈冷氣團南下影響，氣溫明顯下降，新北市政府已全面啟動防寒關懷機制，並提醒民眾在使用瓦斯熱水器時應保持通風，切勿忽視居家安全。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，因強烈大陸冷氣團南下影響，明天至23日天氣寒冷，今晚至明天新竹以北地區留意持續攝氏10度左右氣溫。

消防局發布新聞稿表示，面對低溫挑戰，市長侯友宜已召開整備會議嚴陣以待，全面啟動防寒關懷機制，社會局與民政局將主動關懷訪視獨居長者與弱勢家庭；衛生局與教育局針對醫療機構與校園加強呼吸道與心血管疾病的衛教宣導。

消防局長陳崇岳表示，天冷時民眾習慣緊閉門窗，若此時使用燃氣熱水器、卡式爐烹煮或炭火燒烤，極易造成一氧化碳蓄積而引發中毒。

他表示，燒烤、宴會餐廳或餐酒館若排煙系統不佳或僅開啟冷氣而未保持空氣對流，同樣潛藏危機，建議餐廳加裝一氧化碳偵測器，並定期維護排煙系統，讓民眾免於危險。

他提醒民眾在家中使用電暖器及電熱毯等保暖家電時，務必與窗簾、床單等可燃物保持1公尺以上的安全距離，避免與其他高功率家電共用插座，以防範火災發生。

消防局呼籲，民眾若發現家人或親友出現頭暈、噁心、想吐及嗜睡等類似感冒症狀，應警覺是否為一氧化碳中毒，請立即打開門窗通風，將患者移至通風處，並迅速撥打119求救，以免延誤黃金救援時機。（編輯：張銘坤）1150120