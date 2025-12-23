氣溫驟降 新竹榮服處送暖

時序進入寒冬，冷氣團接連來襲，氣溫驟降，對年長獨居榮民及因公傷殘退除役官兵的生活與健康帶來挑戰。新竹榮民服務處為確保榮民長輩能安心過冬處長鞠宗顯昨（二十三）日率領輔導員及社區服務組長，主動前往多位年長獨居榮民及因公傷殘退除役官兵家中進行關懷訪視，致贈雞精禮盒，傳遞輔導會溫暖關懷與貼心問候，讓長輩在寒冬中感受到實質關懷與陪伴。

訪視因公傷殘退除役官兵彭X君，聽其講述於軍中服役時因下肢傷殘退役，退役後積極復健，並刻苦學習刻印及配鎖技能，成家立業苦心經營刻印配鎖行，並加入榮服處榮光特約商店，嘉惠榮民眷，其人生勵志故事，足為榮民楷模，因公傷殘退除役官兵是輔導會重點照顧對象，榮服處除協助申請就養，也積極提供就業輔導與資源連結，協助其就業，融入社會、穩定生活。訪視過程中，鞠處長逐一關心榮民長輩近期的健康狀況與生活起居，細心傾聽需求，並叮嚀天氣寒冷時務必適時增添衣物，避免著涼影響健康，並向榮民長輩說明輔導會積極推動的「安心御老專案」，強調該專案能整合醫療、長照及社區資源，完善就醫銜接機制，並透過社區共同守護及遠距居家照顧系統，協助即時掌握長輩健康與生活狀況，提供安全、尊嚴且有保障的生活環境。

新竹榮服處秉持「榮民的小事，就是我們的大事」及「榮民在哪裡，服務到哪裡」的服務精神，面對高齡化、獨居及雙老家庭逐年增加的趨勢，將持續落實訪視與通報機制，強化橫向聯繫與跨單位合作，提供更即時、周全且貼心的服務照顧。透過實際行動，讓關懷成為日常，讓安全無所不在，期使每位榮民及眷屬都能安心生活、溫暖過冬。