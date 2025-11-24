氣溫驟降 新竹榮服處關懷榮民眷溫馨送暖

新竹榮服處謝榮水副處長(右)關懷獨居長輩健康及生活情形，並致贈養生飲品。(圖由新竹榮服處提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

近日天氣轉冷，新竹榮服處副處長謝榮水帶領同仁前往多位榮民及榮眷家中訪視，致贈養生飲品，關心長輩生活與健康狀況，並提醒注意保暖、用電安全，以及近期普發一萬元政策相關防詐騙宣導，讓長輩們倍感溫馨與安心。

謝榮水副處長在訪視中貼心詢問長輩近期的健康與作息情形，提醒因溫度驟降，務必注意身體保暖、適時添衣，並避免清晨及深夜外出，以降低寒冷對身體造成的不適。他也特別強調，冬季用電需求增加，使用電暖器或加熱設備時應注意安全，避免因長時間用電而引發意外。同時，近期政府「普發現金一萬元」政策已陸續啟動，長輩更需提高警覺，不受不明來電、代辦話術所騙，以防遭受詐騙。

另外、此次也協助建置「安心御老系統」資料，並測試遠距居家照顧系統，確保設備正常運作，讓長輩在家也能安心使用。

新竹榮服處長鞠宗顯表示，冬季對高齡長者較具挑戰，而榮服處對於榮民眷的照顧一定會秉持「榮民在哪裡，服務到哪裡」之精神，給予最大的支持與協助，並持續透過關懷訪視、健康提醒與安全宣導，期盼每位榮民與眷屬都能平安度冬，溫暖迎接佳節。