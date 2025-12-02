氣溫驟降！東北季風增強迎風面局部降雨 吳德榮：北台灣越晚越冷

東北季風增強將帶來北部與東半部局部短暫雨，氣溫也會明顯下滑，吳德榮提醒北台越晚越冷，外出須注意保暖。（示意圖，本刊資料照）

東北季風今（3）日增強，華南水氣移入，北部、東北部及東部出現局部降雨，基隆北海岸與大台北雨勢較明顯；中南部雲量增多，山區有零星雨。氣溫明顯下滑，北台灣高溫僅19至21度，最冷時段落在今夜至明晨，西半部與東北部低溫恐降至14至16度。專家吳德榮提醒北台越晚越冷，外出須注意保暖。

今（3）日東北季風增強，華南中層水氣通過，使基隆北海岸、大台北及宜蘭呈現有雨天氣並伴隨局部較大雨勢；桃竹苗、花東及恆春半島也有局部短暫雨，中南部山區僅為零星降雨，中南部平地雲量同步增多。中部以北3,500公尺以上高山有機會出現零星降雪。晚間起中層水氣將明顯減少。

氣溫方面，中部以北、東北部與東部明顯比昨日轉涼，北台灣高溫僅19至21度，整天偏冷；中部與花東約22至24度，南部則可達27度，南北溫差大，往返旅客需留意溫度變化。這波東北季風影響至週五，最冷時段落在今夜至明晨，西半部與東北部低溫約14至16度，花東約18度，沿海空曠及近山區更可能再低一些，外出務必注意保暖。

吳德榮指出，迎風面降水增多，北部、東北部及東部今天出現局部降雨。最新歐洲模式（ECMWF）亦顯示，東北季風增強將帶來北部與東半部局部短暫雨，中南部多雲時晴；冷空氣南下使北台灣越晚越冷，各地氣溫皆將下滑。

