氣溫驟降！武嶺-松雪樓「路面結霜」多車打滑偏離道路⋯網友慘摔

記者林意筑／南投報導

南投仁愛鄉台14甲線水晶宮路段路面結霜。（圖／翻攝畫面）

昨（5）日受東北季風影響，全台各地氣溫驟降，其中在南投仁愛鄉台14甲線水晶宮路段路面結霜，加上道路蜿蜒，造成數部車輛打滑偏離道路，相當驚險，所幸並未造成人員傷亡。警方籲請用路人關注氣象預報及道路交通資訊，才能及時因應山區多變路況。

高山地區公路或步道路面出現結冰狀況。（圖／翻攝畫面）

據中央氣象署數據顯示，今日最低溫度出現於海拔3800公尺的玉山封口，測得0.5度，導致高山地區公路或步道路面出現結冰狀況。對此有網友在臉書社團「騎車環島趣」PO文「武嶺停車場往花蓮方向路面有結冰」，提醒其他用路人「摔好幾台了，提醒各位別騎太快」，有其他網友回應，「這個季節會結冰的高山地段盡量少跑、真的不需要去碰運氣、有一個朋友，前年就是這樣走掉的」。

仁愛警分局說明，山區道路路況難以掌握，台14甲線武嶺至松雪樓路段山區彎道因結霜，容易造成車輛打滑，呼籲行駛台8線及台14甲線用路人上山前務必備妥個人裝備與檢查車輛狀況，並預先規劃旅行備案。

