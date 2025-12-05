氣溫驟降「一氧化碳中毒」風險高！恐留遲發性後遺症

氣溫驟降不少民眾為求保暖緊閉門窗，卻也讓一氧化碳中毒事件進入高峰期。謝銘峮護理師提醒，冬季是熱水器使用量大增的季節，若瓦斯熱水器安裝在通風不佳處，燃燒不完全就可能產生無色無味的一氧化碳。

冬季是熱水器使用量大增的季節，若瓦斯熱水器安裝在通風不佳處，燃燒不完全就可能產生無色無味的一氧化碳。（示意圖／Pixabay）

一氧化碳具有高度親和力，吸入後會迅速與血紅素結合，使血液喪失攜氧能力，導致全身組織特別是腦部與心肌陷入嚴重缺氧狀態。衛生福利部桃園醫院護理師謝銘峮表示，患者初期常出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、四肢無力等症狀，許多民眾誤以為只是感冒而延誤就醫；若進一步出現意識不清、步態不穩甚至昏迷，則代表中毒情況已十分危急。

廣告 廣告

衛生福利部桃園醫院副院長鄭明德指出，一旦確診為一氧化碳中毒，尤其血中一氧化碳血紅素濃度超過25%，或患者有意識改變、昏厥、心臟或神經學相關症狀，都應及早接受高壓氧治療。治療通常在2到3個大氣壓環境下進行，可大幅縮短一氧化碳在體內的半衰期，將原本約5小時的清除時間減至20至30分鐘，迅速解除血紅素被占據的狀態。

一氧化碳具有高度親和力，吸入後會迅速與血紅素結合，使血液喪失攜氧能力。（示意圖／Pixabay）

鄭明德副院長提醒，一氧化碳中毒後常見遲發性神經後遺症，例如記憶力衰退、注意力下降、失智或類似帕金森氏症候群的症狀，若未及時治療，可能對生活造成長期影響，因此「搶時間」尤其重要。

謝銘峮護理師強調，預防永遠比治療更有效。民眾務必確保熱水器外置並保持良好通風，或選用具安全裝置的強制排氣型機種。若懷疑有人中毒，第一時間應開窗通風並將患者移至空氣流通處，再立即撥打119送醫。她呼籲，冬季用氣量大，一定要提高警覺，守護自身與家人的健康與安全。

延伸閱讀

狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高

鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！

高雄衛生局鯛魚排藥檢搞烏龍！ 陳其邁道歉、追究責任