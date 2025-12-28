氣溫驟降 血庫存量拉警報 防災協會辦捐血 熱心民眾挽袖

基隆市議會呼籲民眾踴躍捐血救人。



（記者李瓊慧攝）

歲末寒冬，氣溫驟降，全台各地血庫存量拉警報。為緩解血荒，基隆市防災宣導協會等單位週末假日在二信總社門口舉辦捐血活動，儘管天氣寒冷、雨勢不斷，熱心民眾仍挽起袖子、捐出熱血，用實際行動為社會注入暖流。

基隆市防災宣導協會理事長張孟美表示，捐血活動是協會一年一度的重點行動，除募集熱血外，也同步進行防災安全宣導，希望透過實際行動，讓更多人了解，救人不只一種方式，每一袋血液，都是一份希望；每一次捐血，都是一次守護。因為有你，愛才能持續傳遞。

基隆市消防局長游家懿提醒，冬天天氣寒冷，許多民眾習慣將門窗緊閉，容易造成室內空氣不流通，增加一氧化碳中毒風險。他呼籲，民眾除了多關心家中長者與孩童的身體狀況、注意保暖外，使用瓦斯爐或燃氣熱水器時，務必養成「開啟一扇窗」的通風習慣，確保居家安全。

市議會議長童子瑋也特別到場為活動加油打氣，感謝志工不畏低溫、犧牲假日時間投入公益，同時向前來捐血的民眾表達誠摯謝意。童議長強調「捐血一袋，救人一命」，氣溫降低時，心血管疾病患者增加，加上交通事故風險提高，用血需求隨之攀升，血庫壓力相當沉重。根據捐血中心統計，目前A型、B型與O型血液庫存量僅剩約六至七天，呼籲民眾踴躍捐血。

目前全台血庫普遍面臨存量不足的困境，醫療體系隨時可能受到影響。主辦單位呼籲，身體狀況許可的民眾不妨找時間捐血，用最真摯的行動幫助需要的人。