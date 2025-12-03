氣溫驟降 衛福部發警告！「一舉動」害冠心病風險增50% 3

12月7日即將進入二十四節氣的「大雪」，象徵冬季正式到來，氣溫驟降時，易導致血管急速收縮，使血壓上升，誘發心肌梗塞或中風，國健署警告，天冷，人體交感神經活性上升，使心跳加快、血管收縮及血壓升高，而吸菸所產生的尼古丁、一氧化碳、焦油等物質會造成血管發炎、加速動脈硬化、抑制血管彈性，兩者疊加之下，極易形成血栓、引發冠狀動脈阻塞，戒菸才可護心。

國健署引用研究顯示，即使每天只吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的風險仍比非吸菸者高出50%、中風風險高出25%。國健署強調，這表示吸菸量沒有安全值，即使只抽一根也會傷害心血管健康。

台灣心肌梗塞學會理事長黃群耀指出，臨床證據顯示，心肌梗塞發作後的24小時內停止吸菸，是降低再次梗塞風險的關鍵黃金期。若患者持續吸菸，再次復發的風險是已戒菸者的2.9倍；反之，若在急性期立即戒菸，其後心血管風險與非吸菸者相當。

黃群耀強調，此外，系統性分析亦證實，冠心症患者戒菸可降低36%死亡風險，是所有生活型態介入中效果最明確的一項。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，吸菸造成的血管損傷與血液濃稠度增加，若與天氣相互影響，更可能誘發心肌梗塞或中風等心血管疾病風險。不只如此，寒流來時民眾多半緊閉門窗，使二手菸濃度在室內更高；家具、衣物殘留的三手菸也會長期危害家中長者、孩童及慢性病患者，增加心血管與呼吸道疾病的發生率。

國健署表示，目前全國已有超過2700家合約醫事機構的醫師及衛教師，提供多元且便利的戒菸服務，民眾可撥打免付費戒菸專線（0800-63-63-63），或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）隨時進行戒菸諮詢，只有完全戒菸才能真正保護心血管。

