氣溫驟降 高市消防局提醒留意電暖器使用安全

近日受冷氣團影響，氣溫明顯下降，民眾使用電暖爐、暖風機及電熱毯等抗寒電器之機會增加，高市府消防局即日起結合警、義消加強辦理轄內獨居長者、弱勢戶等訪視關懷，強化居家防火安全；亦提醒民眾，冬季取暖應提高用火、用電安全警覺，避免因人為不當使用習慣造成火災風險。

消防局今(六)日說明，民眾應特別留意下列重點：一、使用電暖器等電器產品時，應與窗簾、衣物、棉被等可燃物保持至少一公尺安全距離，並避免遮蓋散熱處，且不得使用電暖器烘乾衣物。二、選購電暖設備應認明具商品安全標章之產品，避免使用來路不明或年久失修之電器。三、 外出或就寢前務必關閉電暖器產品，勿有長時間連續運轉或無人看管情形。四、高功率、會發熱之電器產品避免同時串接延長線使用。五、爐火烹調安全謹記「人離火熄」，如有汰換爐具之考量，建議選用具有熄火安全裝置之爐具，以降低忘記關火之風險。六、透天厝、公寓等住宅型態，請民眾自主裝設住宅用火災警報器（住警器），並定期測試功能及更換電池，確保火災初期預警。

另內政部消防署訂定今年一月一至五日為「防火週」，消防署將於Facebook粉絲專頁推出限時抽獎活動，民眾可至「消防防災館」（https://www.tfdp.com.tw/）參與小遊戲，上傳截圖即可參加抽獎。消防局除鼓勵民眾響應抽獎活動外，亦呼籲民眾對抗寒流之際，關鍵在於養成良好用電用火習慣，方能預防火災發生，守護自身與家人的生命及財產安全。