氣溫驟降！12/3起北台轉濕冷 高山有望降雪

入冬首波強冷空氣即將於明（3）日南下，白天起氣溫將明顯下滑且越晚越冷，北台灣從晚間開始轉為濕冷。此波低溫將持續到週五（6日）清晨，離島部分恐下探12°C，中部以北與東北部3500公尺以上高山更有機會出現降雪。

受東北季風影響，新一波北方強冷空氣預計明(3)日白天就會到達臺灣。（圖／林老師氣象站臉書）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」中指出，明日起東北季風增強並挾帶強冷空氣南下，桃園以北及東半部將有局部短暫雨。吳德榮補充，週四、五清晨北台灣平地最低氣溫約12°C，台北站可降至15°C左右，此波冷空氣強度類似上月最強一波，但仍屬東北季風、未達大陸冷氣團標準，北部轉冷幅度不小。

週三、週四最冷。（圖／林老師氣象站臉書）

吳德榮表示，週四、五水氣雖略減，但北海岸及東半部仍有零星短暫降雨。氣溫方面，明日白天開始下降，越晚越冷，北台灣濕冷感受更明顯，提醒民眾留意保暖。

今(2)日4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面降水回波增多(左圖)。北海岸、北部山區及東北部有局部降雨(中圖)。最新(1日20時)歐洲系集模式(ECMWF)9日20時模擬圖顯示，熱帶擾動有發展成颱的機率，下週將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進(右圖)。（圖／翻攝洩天機教室）

氣象專家林得恩指出，最新歐洲 EC-AIFS 模式模擬顯示，新一波北方強冷空氣將於明日白天抵達台灣，明晚至週四清晨是降溫最明顯時段。北部及宜蘭氣溫明顯轉涼，其餘地區也有明顯下降趨勢。

林得恩表示，西半部與宜蘭最低溫落在14至18°C，花東及澎湖17至20°C，金門約12至14°C，馬祖更低至11至13°C。中部以北及東北部3500公尺以上高山有機會降雪，北部、東半部與恆春半島仍有局部短暫雨，中部山區也有零星雨勢，其餘地區為多雲到晴。

林得恩補充，要到週六白天起各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍偏涼，提醒民眾注意日夜溫差。

