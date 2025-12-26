氣溫驟降》「2款氣喘藥」退出台灣...百萬病患恐無藥可救 醫批健保價太低

冬季氣溫驟降，呼吸道病患求診人數暴增，但德國原廠急救噴霧藥將退出台灣，百萬氣喘與肺阻塞患者恐缺藥。（圖片來源／freepik）

近期冬季氣溫驟降，全台氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）等呼吸道患者因氣管收縮等不適求診情況明顯增加，急診科與胸腔科門診壓力也隨之上升。

但在病情高峰期，卻傳出2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物─備勞喘（Berotec®）與備喘全（Berodual®），一瓶健保僅支付130元，藥廠決定明年退出台灣，恐造成上百萬名患者在緊急狀況下無法取得熟悉藥物。

胸腔科醫師蘇一峰批，台灣健保願意給付一針上億元的新藥，卻讓平價、關鍵時刻救命的藥消失，直言「這次真的會出人命」。

食藥署對此回應表示，這2項藥品因業者商業決策及配合環境永續發展相關法規而停止生產，為全球性停產計畫的一部分，而非單純針對台灣市場。

然而在臨床端使用的狀況而言，這消息仍令醫界與患者憂心。

百萬患者恐受影響，部分藥無替代品

根據官方資料，這2項藥品成分主要包括 Fenoterol 與 Fenoterol＋Ipratropium，適應症涵蓋支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎及氣腫等伴有支氣管痙攣的肺部疾病。不過食藥署指出，國內仍有其他成分、相同機轉的口腔吸入劑許可證至少3張，目前皆正常供應。

對此，蘇一峰接受《信傳媒》訪問時提出警告。他指出，天氣轉冷時氣喘與肺阻塞患者的急性發作機率上升，本來就需要在緊急狀況下使用急救藥物，但原廠2種常用藥物退出市場後，可能導致患者在關鍵時刻找不到熟悉的救命藥。「這些藥物不僅是住院時醫師常用，在患者家中備用也十分普遍。」

蘇一峰表示，這些急救用的噴霧劑對很多人而言是不可或缺的安全網，恐有上百萬國人都會受影響；他也提到，部分急救藥物甚至沒有等效的替代品，其中一種沒有替代藥可用，讓臨床醫師都感到相當頭疼。

備喘全。（圖片來源／自百靈佳殷格翰官網）

備勞喘。（圖片來源／自百靈佳殷格翰官網）

低價市場先被淘汰，藥廠策略下的現實

蘇一峰進一步指出，原廠停產的說法是在台灣發布，國外例如歐美市場仍有販售紀錄，但台灣因健保給付價格過低，例如一個噴霧罐定價只有135元，遠低於國外價格的1/5，使藥廠認為這類藥品在台灣市場缺乏利潤，成為首個被砍掉的市場。

「在這種情況下，藥廠當然會調整策略，認為這條產品線不賺錢，或是再加上環保等理由逐步停產。那請問，在這個過程中，誰會第一個被犧牲？答案很明顯，就是像台灣這樣開出極低價格的市場。」

他提到，噴霧罐的製造技術非常特殊，「台灣目前並無相關產業能力能短期內自行生產替代。若要建立國產藥，須投入長時間與大量測試，以及取得主管機關許可，短期內難以達成。」

蘇一峰表示，若政府不立即採取行動協助因應，未來台灣的呼吸道患者健康風險會非常高，因為一旦沒有急救藥，病人在家中突發呼吸困難，可能在短短幾分鐘內出現嚴重後果，甚至失去生命。

他也提醒患者，不要因缺藥而拜託親友從國外寄藥來台。「依照現行法規，從海外自行進口處方藥品是違法行為，若被查獲可能遭罰數萬至十幾萬元，且若轉賣給他人，法律責任會更重。」

藥師批：基本救命藥不會做，只想發展尖端生技產業

對於藥廠退出與台灣無法自行生產類似吸入劑的困境，藥師沈采穎也批，「台灣至今都沒有製造胰島素跟氣喘吸入劑劑的能力，還一直在說發展生技產業，如今連最基本的救命藥台灣都不會做，而只想要發展尖端生技產業。」

她直言，「健保100多元的便宜的藥退出，就必需用近千元的藥，真是省小錢花大錢，難怪健保的用藥總額年年高升！」

沈采穎指出，這不僅是藥價議題，更涉及台灣在生產、供應與支付政策之間如何取得平衡，否則未來可能會有更多基本藥物因無利可圖而退出市場，加劇醫療供給的脆弱性。

健保藥價與供應鏈平衡刻不容緩

台灣百靈佳殷格翰股份有限公司指出，為確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，已於112年1月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報，產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，並強調「會按台灣法規規定時程通報進度，持續深耕台灣市場，履行守護大眾健康的長期承諾。」

食藥署表示，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於112年7月31日函文食藥署，表示因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品，預計於115年7月完成最後輸入規劃後停止供應。

「如果政府不積極做點什麼，未來台灣的呼吸道患者，健康風險會非常高。因為一旦沒有這些急救藥物，若在家中突然發生嚴重呼吸困難，吸不到氣，可能短短一口氣，就造成非常嚴重的後果，甚至可能變成植物人，或是直接命喪家中，這都不是危言聳聽。」

蘇一峰建議，患者在家中仍應保持緊密與醫師的聯繫，了解自己的病情變化與新版急救方案，以免在緊急狀況中無藥可用。

他也再次呼籲，政府在評估健保給付價格與確保基本藥物供應之間，需要有更完善的制度安排，避免藥價過低導致供應鏈脆弱，讓基本醫療需求落入危機之中。

