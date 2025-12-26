氣溫驟降》「2款氣喘藥」退出台灣...百萬病患恐無藥可救 醫批健保價太低
冬季氣溫驟降，呼吸道病患求診人數暴增，但德國原廠急救噴霧藥將退出台灣，百萬氣喘與肺阻塞患者恐缺藥。（圖片來源／freepik）
近期冬季氣溫驟降，全台氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）等呼吸道患者因氣管收縮等不適求診情況明顯增加，急診科與胸腔科門診壓力也隨之上升。
但在病情高峰期，卻傳出2種德國原廠氣喘隨身攜帶急救藥物─備勞喘（Berotec®）與備喘全（Berodual®），一瓶健保僅支付130元，藥廠決定明年退出台灣，恐造成上百萬名患者在緊急狀況下無法取得熟悉藥物。
胸腔科醫師蘇一峰批，台灣健保願意給付一針上億元的新藥，卻讓平價、關鍵時刻救命的藥消失，直言「這次真的會出人命」。
食藥署對此回應表示，這2項藥品因業者商業決策及配合環境永續發展相關法規而停止生產，為全球性停產計畫的一部分，而非單純針對台灣市場。
然而在臨床端使用的狀況而言，這消息仍令醫界與患者憂心。
百萬患者恐受影響，部分藥無替代品
根據官方資料，這2項藥品成分主要包括 Fenoterol 與 Fenoterol＋Ipratropium，適應症涵蓋支氣管氣喘、阻塞性支氣管炎、慢性支氣管炎及氣腫等伴有支氣管痙攣的肺部疾病。不過食藥署指出，國內仍有其他成分、相同機轉的口腔吸入劑許可證至少3張，目前皆正常供應。
對此，蘇一峰接受《信傳媒》訪問時提出警告。他指出，天氣轉冷時氣喘與肺阻塞患者的急性發作機率上升，本來就需要在緊急狀況下使用急救藥物，但原廠2種常用藥物退出市場後，可能導致患者在關鍵時刻找不到熟悉的救命藥。「這些藥物不僅是住院時醫師常用，在患者家中備用也十分普遍。」
蘇一峰表示，這些急救用的噴霧劑對很多人而言是不可或缺的安全網，恐有上百萬國人都會受影響；他也提到，部分急救藥物甚至沒有等效的替代品，其中一種沒有替代藥可用，讓臨床醫師都感到相當頭疼。
備喘全。（圖片來源／自百靈佳殷格翰官網）
備勞喘。（圖片來源／自百靈佳殷格翰官網）
低價市場先被淘汰，藥廠策略下的現實
蘇一峰進一步指出，原廠停產的說法是在台灣發布，國外例如歐美市場仍有販售紀錄，但台灣因健保給付價格過低，例如一個噴霧罐定價只有135元，遠低於國外價格的1/5，使藥廠認為這類藥品在台灣市場缺乏利潤，成為首個被砍掉的市場。
「在這種情況下，藥廠當然會調整策略，認為這條產品線不賺錢，或是再加上環保等理由逐步停產。那請問，在這個過程中，誰會第一個被犧牲？答案很明顯，就是像台灣這樣開出極低價格的市場。」
他提到，噴霧罐的製造技術非常特殊，「台灣目前並無相關產業能力能短期內自行生產替代。若要建立國產藥，須投入長時間與大量測試，以及取得主管機關許可，短期內難以達成。」
蘇一峰表示，若政府不立即採取行動協助因應，未來台灣的呼吸道患者健康風險會非常高，因為一旦沒有急救藥，病人在家中突發呼吸困難，可能在短短幾分鐘內出現嚴重後果，甚至失去生命。
他也提醒患者，不要因缺藥而拜託親友從國外寄藥來台。「依照現行法規，從海外自行進口處方藥品是違法行為，若被查獲可能遭罰數萬至十幾萬元，且若轉賣給他人，法律責任會更重。」
藥師批：基本救命藥不會做，只想發展尖端生技產業
對於藥廠退出與台灣無法自行生產類似吸入劑的困境，藥師沈采穎也批，「台灣至今都沒有製造胰島素跟氣喘吸入劑劑的能力，還一直在說發展生技產業，如今連最基本的救命藥台灣都不會做，而只想要發展尖端生技產業。」
她直言，「健保100多元的便宜的藥退出，就必需用近千元的藥，真是省小錢花大錢，難怪健保的用藥總額年年高升！」
沈采穎指出，這不僅是藥價議題，更涉及台灣在生產、供應與支付政策之間如何取得平衡，否則未來可能會有更多基本藥物因無利可圖而退出市場，加劇醫療供給的脆弱性。
健保藥價與供應鏈平衡刻不容緩
台灣百靈佳殷格翰股份有限公司指出，為確保醫療團隊與患者有充足時間討論治療方案，並平穩轉換至相關替代藥品，已於112年1月31日發文通知食藥署，提前於法規規定公告時程通報，產品預計最後一批輸台到貨日為2026年9月，並強調「會按台灣法規規定時程通報進度，持續深耕台灣市場，履行守護大眾健康的長期承諾。」
食藥署表示，台灣百靈佳殷格翰股份有限公司曾於112年7月31日函文食藥署，表示因總公司商業決策及配合環境永續發展法規等策略考量，將全面停止生產該等藥品，預計於115年7月完成最後輸入規劃後停止供應。
「如果政府不積極做點什麼，未來台灣的呼吸道患者，健康風險會非常高。因為一旦沒有這些急救藥物，若在家中突然發生嚴重呼吸困難，吸不到氣，可能短短一口氣，就造成非常嚴重的後果，甚至可能變成植物人，或是直接命喪家中，這都不是危言聳聽。」
蘇一峰建議，患者在家中仍應保持緊密與醫師的聯繫，了解自己的病情變化與新版急救方案，以免在緊急狀況中無藥可用。
他也再次呼籲，政府在評估健保給付價格與確保基本藥物供應之間，需要有更完善的制度安排，避免藥價過低導致供應鏈脆弱，讓基本醫療需求落入危機之中。
更多信傳媒報導
1219隨機襲擊》卓榮泰率閣員默哀 內政部動員萬人維護跨年元旦 北捷舉行高強度演練
烏克蘭無人機再傳捷報 協同「暴風之影」突襲俄羅斯多處能源設施
2026大選》黃偉哲就職7週年亮點多 林俊憲、陳亭妃想接棒本周六得先舌戰一場
其他人也在看
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 126
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；...世界日報World Journal ・ 15 小時前 ・ 6
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 5
張鈞甯帶員工減肥18kg超神！61→43kg搖身一變，居然吃炸雞也能瘦、完全不餓肚子！
張鈞甯帶員工 9 個月瘦了 18 公斤真的太狂！身為演藝圈公認的女神，張鈞甯的自律不只讓自己狀態維持超好，連身邊員工都成功被「帶瘦」。助理從 3 月的 61kg 到 12 月只剩 43kg，整整少了女人我最大 ・ 2 天前 ・ 15
59歲女星罹癌「暴瘦15kg」 醫：恐是長期急著吃泡麵釀禍！
59歲女星許允禎（허윤정）是韓國80年代知名的玉女演員，曾榮獲百想藝術大賞、MBC演技大賞。她24日上節目時透露，其實2020年被診斷罹患食道癌，切除了24公分的食道，讓全場震驚，還說當時就算吃喜歡的食物也猶如嚼蠟，幾個月內就暴瘦15公斤。回顧過去的飲食習慣，猜測是長期一口氣吃掉熱騰騰的泡麵導致生病。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
吃5年垃圾食物「心臟衰竭亡」！少女腸道竟抽7公升積液
國際中心／楊佩怡報導印度北方邦（Uttar Pradesh）日前發生一起引發社會關注的少女病逝案。就讀高二的16歲少女阿哈娜（Ahana）在本月21日於全印度醫學科學學院（AIIMS）不幸去世。事後家屬聲稱死因是「長期食用垃圾食物導致腸道感染」，此說法因具衝擊性在網路上迅速傳開，引發廣泛恐慌。然而，院方與醫學專家隨後出面澄清，該說法並無科學根據。民視 ・ 1 天前 ・ 11
小腹怎麼都瘦不下來？研究證實「碳水這樣吃」肚子變平、代謝變快
肚子怎麼瘦都瘦不下來，難道真的是基因的錯？不少人為腹部脂肪苦惱，其實問題不只在吃太多，而是吃得不對。醫師指出，與其天天節食，不如聰明安排「高、中、低碳日」的碳水循環，才能破解小腹脂肪卡關的困境。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
日吃5顆雞蛋「連續4個月」 85歲翁膽固醇不變、蛋白質增加！
一名85歲日本老翁因氣色不佳、行動不穩就醫，經檢查發現血液中白蛋白數值僅有3.6g/dL，遠低於正常值。在醫師建議下，老翁每日食用5顆雞蛋持續4個月後，不僅精神氣色煥然一新，白蛋白數值更提升至4.5g/dL。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
更年期女性必吃「這3種魚」！促進循環、情緒不再暴走 專家大讚激推
進入更年期後，不少女性會同時感受到身體與情緒上的變化與不適。面對這段轉換期，雖然單靠飲食無法解決所有問題，但透過攝取有助於調整生理機能的營養素，確實能成為支持健康的重要一環。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，魚類脂肪含量相對低，卻富含優質蛋白質與多種關鍵營養素，即使正在留意體態或飲食清淡，也能安心攝取。以下就整理出3種特別適合更年期女性食用的當季魚類。 更年期常見的不適有哪些？ 更年期的不適，主要與女性荷爾蒙分泌快速下降有關。每個人的感受不盡相同，常見狀況包括：容易疲倦、頭暈不適、情緒起伏大、容易煩躁或心情低落、自律神經失衡，出現怕冷、循環變差等情形此外，工作與家庭壓力等外在因素，也可能讓不適感更加明顯，因此從生活型態、壓力調適到飲食營養，多面向調整相當重要。 有助支持更年期健康的3種魚類 1、秋刀魚秋刀魚富含Omega-3脂肪酸，包括EPA與 DHA。•有助於情緒穩定與精神調節•可促進血液循環，支持身體溫度調節更年期因荷爾蒙變化，自律神經較不穩定，部分女性容易感到手腳冰冷、循環不佳，而Omega-3脂肪酸有助於改善這類狀況。由於Omega-3脂肪酸不耐高溫，建議以生食或常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
40歲女手臂壯一圈！醫驚：不是二頭肌
[NOWnews今日新聞]一名40歲的女性近半年來覺得左手臂越來越粗，原以為是長期抱孩子、做家務導致肌肉變結實，沒想到手臂外側逐漸像是練出「二頭肌」，尺寸比右手大上一圈，「宛如大力水手」，連穿長袖衣服...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 2
泡麵控注意！醫揭「糊化地雷」：煮太久如喝糖水 三招守住腎臟健康
泡麵因其快速、便利與多樣的風味，被視為台灣人的「國民美食」。然而，這項便利美食若食用方式不當，恐成為健康隱形殺手。腎臟科名醫洪永祥特別示警，許多人煮泡麵時習慣追求「軟爛口感」，卻不知這會加速澱粉糊化，讓血糖飆升速度宛如直接「喝糖水」；此外，若將泡麵當作深夜消遣，更可能讓腎臟在修復期超載負荷。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 2
28歲就骨鬆！工程師骨齡像老人 醫揭「4大壞習慣」釀禍
骨質疏鬆並非老人專利！骨鬆專科主治醫師吳政誼分享，一名28歲工程師長期加班、久坐、三餐外食，每天3杯咖啡，健檢發現她的骨密度比同齡人低約20%，之後透過營養與運動改善，骨密度已回升。吳政誼分享「5大骨鬆警訊」，若出現身高變矮、肌力下降，建議及早就醫。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
早餐吃包子饅頭會胖嗎？吃對順序就不怕血糖飆升，營養師揭２大地雷組合
現代人生活忙碌，饅頭、包子因便利性成為許多上班族的早餐首選，然而這些精緻澱粉食物卻可能成為血糖控制的隱形殺手。對於需要管理血糖或體重的民眾而言，如何聰明享用這些傳統美食，避免造成血糖劇烈波動，已成為健食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 4
昔鉛中毒腦損40%！前台中議長張宏年逝 醫揭3類食物排鉛毒
前台中市議長張宏年驚傳辭世，享壽73歲。據了解，張宏年之子張彥彤12/16清晨向警方報案表示，早上要叫父親起床吃早餐，卻發現父親叫喚不醒，身體冰冷，已無生命跡象。張宏年2020年揭發盛唐中醫鉛中毒事件健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
糖尿病怎麼吃才不惡化？醫曝避開5類食物、補對5種營養 3習慣助控血糖
糖尿病治療不只靠吃藥。醫師馮傑森（Jason Fung）指出，控制血糖關鍵在於減少胰島素波動，建議避開澱粉、甜食與加工食品等5類食物，並多攝取蔬菜、優質蛋白質與好油脂，同時透過飯後散步、間歇性斷食等習慣改善代謝、穩定血糖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
2款氣喘急救藥明年退出台灣 蘇一峰痛批：藥價太低
兩款廣泛使用的氣喘急救藥物「備喘全」和「備勞喘」將於明年退出台灣市場，影響估計高達一兩百萬患者的治療。胸腔內科醫師蘇一峰指出，藥價過低可能是德國原廠決定停止供應的原因之一，而藥廠則發表聲明表示，基於環境永續考量將全球逐步停產此類產品。食藥署已表明國內仍有其他替代藥物正常供應，並協調相關藥商增加供應量能，但醫師提醒患者需與醫生討論找出適合的替代藥物。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 8
5年來只吃垃圾食物！16歲印度少女腸道感染「抽出7公升積液」心臟衰竭亡
印度北方邦一名16歲女高中生，因長年喜愛吃速食，導致腸道嚴重受損、感染，22日上午因併發心臟衰竭身亡。德里全印醫學科學研究所（AIIMS）的醫師認為，女高中生不健康的飲食習慣導致腸道沾黏，進而損害消化系統，導致傷寒、結核病等併發症，最終因心臟驟停喪命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用
醫起看／便秘「只能一直加藥？」醫揭新科技：幾乎無副作用EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 1
澱粉別亂戒！研究：中年吃「這碳水」健康長壽機率增近4成
近年來，「低碳飲食」或「生酮飲食」蔚為風潮，許多人為了減重對碳水化合物避之唯恐不及。然而，一項發表於權威醫學期刊《美國醫學會雜誌網絡開放版》（JAMA Network Open）的最新研究指出，並非所有碳水化合物都是壞東西。事實上，中年時期若能攝取足夠的「優質碳水化合物」，不僅能延緩衰老，更能顯著提自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果籽上榜! 10大食物含毒素 醫示警別吃「最推崇奇異果」
「請停止吃這些食物，因為它們不僅會讓你生病，若沒有處理好，會毒死你」美國網紅醫師麥可醫師（Doctor Mike）在YouTube頻道發出警告，呼籲民眾停止食用特定食物，強調這些食材若處理不當，不僅會讓人生病，甚至可能致命。他提醒，千萬不要因為沒有食用過，又不懂得如何去除毒素，就任意吃下肚。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4