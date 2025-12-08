氣溫驟降！5大電器使用率爆增 台電示警：「1舉動」恐釀災

生活中心／彭淇昀報導

近幾日天氣變化不穩，日夜溫差大，不少人會在家吃火鍋，包括電磁爐煮火鍋、電鍋燉湯等等，電器使用率大增。對此，台電提醒，天冷抗寒也要注意用電安全，並示警「1舉動」恐釀災。

台電示警，若同一迴路上，插著多個高功率家電，並同時開啟使用，就容易超過負載而釀災。（圖／翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文提醒，天冷就想要吃熱的暖暖身，電磁爐煮火鍋、電鍋燉湯，連電熱水瓶、快煮壺、微波爐等，使用的頻率也變高了，天冷抗寒也要注意用電安全。

台電示警，由於高功率家電耗電量及消耗的功率都較高，最好使用專用迴路的插座，並強調「因為如果同一迴路上，插著多個高功率家電，並同時開啟使用，就容易超過負載而釀災」。

至於如何確認是否超過負載？台電指出，以常見的延長線插座為例，額定電流15A，額定功率1650W（電流15Ax電壓110V），如果1100W微波爐和660W電熱水瓶，插在同一插座上同時使用就會超過負載（1100W+660W>1650W）。

