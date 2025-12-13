氣溫驟降2族群要當心 護心4招防中風

護心護腦4大保暖關鍵

為因應低溫來襲，國民健康署呼籲民眾應掌握以下4大保暖關鍵，以降低心肌梗塞與中風風險：

1.避開低溫時段外出：

清晨及傍晚通常為氣溫最低的時段，建議高風險族群應避免在低溫或溫差較大時外出活動，若需外出，務必與親友結伴同行，以便相互照應。

2.穿對衣服更保暖：

應依據溫度變化增減衣物，尤其要加強頭頸部及四肢末梢的保暖，如戴上帽子、圍巾和手套，同時維持衣著的活動靈活度。

3.補充溫水不輕忽：

天冷時身體仍會流失水分，若水分不足，可能導致血液變得黏稠，增加心血管負擔。建議外出或運動時，應每15分鐘飲用200–300毫升的溫水，並避免飲用含糖、咖啡因或酒精等飲品。

4.留意心臟病或中風徵兆：

若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應將其視為緊急狀況，立即就醫，以把握黃金治療期。

國健署提醒，一般民眾需注意低溫警訊，而三高族群及心腦血管疾病高風險者更應提高警覺，務必規律服藥、切勿自行停藥。在低溫及大溫差期間，確實做好保暖與自我監測，是降低心腦血管事件發生風險的不二法門。