氣溫「斷崖式」下降！全台5天147人「非創傷OHCA」送醫 昨日創新高

社會中心／林昱孜報導

強烈大陸冷氣團發威，全台氣溫呈現「斷崖式」下降！中央氣象署預報，今（6）日隨著水氣減少，將轉為乾冷天氣型態，各地氣溫持續下探，部分地區將出現10度以下低溫。根據消防署最新統計，自元旦至昨（5）日短短5天內，全台「非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）」救護案件，累計達147起，以5日送醫人數數字最高。

全台凍番薯！5天一共147人OHCA送醫。（示意圖／記者陳佳鈴攝影）

消防署數據顯示，非創傷OHCA案件數1日為26人、2日35人、3日29人、4日23人，而昨（5）日隨著氣溫明顯下滑，單日通報數飆升至35人。消防署強調，OHCA案件成因複雜，無法直接全數歸因於低溫，但天冷確實容易誘發心血管疾病，呼籲民眾務必加強保暖措施。

此外，消防署提醒，民眾在抗寒時常使用電暖器、電熱毯等高功率家電，消防署也特別示警，務必遵守「5不1沒有」的電氣安全原則：用電不超載、電線不綑綁、插頭不潮溼、插座不用時不插、電器旁不放可燃物，以及不使用沒有安全標章的電器。在保暖同時也務必防範一氧化碳中毒以及火災發生。



