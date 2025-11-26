氣溫一降就埋雷！醫揭「天冷高危期」釀心梗、猝死 年輕人最易忽略

記者鄭玉如／台北報導

胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，天氣驟降後2到6天，是心血管高危期，導致血管收縮、血壓升高，進而引發心肌梗塞。（示意圖／PIXABAY）

天氣越來越冷，當心心血管出狀況。胸腔暨重症專科醫師黃軒提到，猝死不一定是當天發生，在急診最怕的不只是突然變冷，而是氣溫驟降後2到6天，這段期間身體出現血管收縮、血壓升高、凝血風暴啟動，進而堵住冠狀動脈，造成心肌梗塞，外觀看起來無異狀，且越年輕的人越以為沒事，反而容易被打個措手不及。

黃軒在臉書粉專提到，心肌梗塞（STEMI）具有「延時性」，指的是「ST段升高型態的心肌梗塞」，其為一種危及生命的急性心肌梗塞類型，通常由冠狀動脈完全阻塞所引起。當身體受到冷刺激後，就像交感神經喝了能量飲料，出現瞬間暴衝的狀況。血管遇冷後的第一反應不是「保暖」，而是縮成一支冰棒，導致血壓上升，強迫心臟加壓、心跳變快、心肌耗氧量變高。

研究發現，氣溫每下降1°C，都會造成血管收縮，進而使血壓上升、血液黏稠度上升、凝血系統活化、發炎反應延遲性增強，這些效應會在接下來1至6天逐步累積，心血管事件呈線性上升，當血液在48至96小時變「黏、濃、硬」，血液像被加了濃稠劑，不只黏滯度上升，還會造成纖維蛋白原變多、血小板反應性增強，容易結團、微血管變不穩定。

黃軒提到，血栓需要時間「養成」，因此心肌梗塞在冷後2到6天發生。另外，低溫還會引發「發炎上升」，刺激發炎因子緩慢上升，敲鬆血管中原本穩定的斑塊，最後在第3至6天變成不穩定的破裂源頭，此時只要咳嗽、情緒、上廁所用力、清晨交感神經飆升，血栓可能造成堵住。

