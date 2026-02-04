氣炸鍋比油炸更健康？醫警告：超過1溫度恐致癌

生活中心／杜子心報導



主打少油又快速的氣炸鍋，這幾年幾乎成了不少家庭廚房裡的標配家電，不只方便料理，網路上更出現各式各樣的氣炸鍋食譜，從炸物、烤肉到甜點通通能做，讓許多人認為用氣炸鍋煮出來的食物相對健康。不過減重醫師陳威龍提醒，氣炸鍋並不是健康保證，如果使用方式不當，反而可能對身體造成潛在傷害，特別是高溫烹調澱粉類食物時，容易產生致癌物質，民眾千萬別因為少油就掉以輕心。









氣炸鍋煮薯條比油炸更健康？醫曝「易忽略陷阱」超過1溫度恐致癌

陳威龍指出只要烹調溫度超過攝氏120度澱粉食物，就可能產生「丙烯醯胺」這種致癌物質。（圖／翻攝自YouTube頻道@Cofit211）

陳威龍在YouTube頻道中分享，氣炸鍋的運作原理其實類似高效能旋風烤箱，透過熱風循環將食物加熱。根據國外醫學網站WebMD的審查資料指出，氣炸烹調確實能比傳統油炸減少約7到8成的油脂攝取，不過真正的問題往往不是油，而是溫度過高。他說明，只要烹調溫度超過攝氏120度，像薯條、馬鈴薯這類澱粉食物，就可能產生「丙烯醯胺」這種致癌物質，雖然短時間內不會有明顯症狀，但長期累積可能影響神經系統，並提高罹癌風險。

氣炸鍋煮薯條比油炸更健康？醫曝「易忽略陷阱」超過1溫度恐致癌

氣炸鍋雖然不需要油炸，但高溫烹調仍有健康風險。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）





除了高溫帶來的危害，陳威龍也提醒民眾要注意「健康光環效應」，就是當大家認為氣炸鍋料理比較健康時，往往會不自覺吃得更多，反而攝取過量，可能比傳統油炸還傷身。他強調氣炸鍋並非不能使用，而是要掌握正確原則，包括避免溫度設定過高，食物表面呈現金黃色即可，不要烤到過深顏色，同時選擇原型食物為主，少吃雞塊、熱狗等加工食品，只要用對方法，氣炸鍋依然能成為相對健康的料理工具。





原文出處：氣炸鍋煮薯條比油炸更健康？醫曝「易忽略陷阱」超過1溫度恐致癌

