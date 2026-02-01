氣炸鍋比較健康？醫揭「2地雷」變毒藥 害神經受損、增罹癌風險

記者鄭玉如／台北報導

近年氣炸鍋成為不少家庭的必備家電，給人「少油更健康」的印象，不過減重醫師陳威龍提醒，氣炸鍋並非一定健康，若是選錯食材、烹飪溫度過高，就有可能危害健康，例如當溫度超過120度C，澱粉類食物如薯條、馬鈴薯，就可能產生致癌物「丙烯醯胺」。

陳威龍在YouTube頻道提到，氣炸鍋不一定代表健康，「它只是把很不健康的料理，變成稍微沒那麼不健康。」氣炸鍋的原理是「強力旋風烤箱」，根據WebMD 的醫學審查資料，氣炸確實比油炸少了70%到80%的油脂，不過有時問題不是油脂，而是高溫。

陳威龍說明，只要烹調溫度超過120度C，澱粉類食物如薯條、馬鈴薯，就可能產生致癌物「丙烯醯胺」。這種物質就像體內的慢性毒藥，雖不會立刻造成傷害，但長期累積，恐導致神經受損，並提高罹癌風險。

另外，陳威龍也提醒常被忽略的陷阱，就是心理學中的「健康光環效應」。當人們認為氣炸鍋料理比較健康時，往往會不自覺降低戒心，因而吃下更多量，可能比傳統油炸危害更多。

陳威龍強調，氣炸鍋並非不能使用，而是要「用得對方法」。第一，溫度設定不宜過高，食物表面呈現金黃酥脆即可，避免烤到深褐甚至焦黑；第二，關鍵在於食材選擇，應以原型食物為主，少吃雞塊、熱狗等加工食品，只要掌握以上2原則，氣炸鍋仍然比傳統油炸來得健康。

