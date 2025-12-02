氣炸鍋「炸黑輪」外酥內Q～～好好吃！！
氣炸鍋「炸黑輪」外酥內Q～～好好吃！！
氣炸鍋「炸黑輪」酥脆好吃、加了九層塔味道好像鹹酥店賣的（笑）
食材
黑輪片/甜不辣片, 適量
九層塔及鹹酥雞椒鹽, 少許
料理步驟
步驟 1：將黑輪片或甜不辣片切成適當大小。
步驟 2：放入氣炸鍋噴些許油後以180度4分鐘加熱，放入九層塔悶一下即可。
步驟 3：灑上鹹酥雞椒鹽或是胡椒粉。
步驟 4：簡單用氣炸鍋來「炸黑輪」真的是香噴噴耶！！
步驟 5：看起來是不是很像鹹酥雞店（笑）
步驟 6：外皮金黃酥脆，吃起來又帶著Q度喔！！完全是媽媽的下酒菜（笑）
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：氣炸鍋「炸黑輪」外酥內Q～～好好吃！！
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
一人減脂餐／低卡高蛋白「白灼牛肉」！簡單三步驟就搞定
想要兼顧減脂與美味，白灼牛肉是不少人推薦的清爽高蛋白料理。作法簡單、調味節制，鮮嫩牛肉搭配低熱量豆芽，無論作為便當主菜或快速午餐都相當實用。姊妹淘 ・ 1 天前
鮮美可口暖呼呼！香菇鮮肉包子
香菇鮮肉包子 這陣子家中很受歡迎的一款包子,其實內餡材料以及調味不複雜,讓它美味升級的點在於,包子放入整顆吸飽滷汁的香菇,在蒸製過程中,湯汁會滲入肉餡中,讓肉餡更加的鮮美可口🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸...iCook愛料理 ・ 1 天前
暖心暖胃的古早味！沙茶酸菜豬血湯
沙茶酸菜豬血湯 冬天加入沙茶調味後熱熱喝上一碗，好不過癮啊！ 食材 豬血, 1塊 酸菜（切絲）, 120g 韭菜（切段）, 50g 高湯或清水, 600ml 調味料 沙茶...iCook愛料理 ・ 1 天前
港式甜點簡單上桌！薑汁撞奶
【港式甜點】薑汁撞奶 冬天吃這個暖暖的薑汁撞奶最好，質感超幼滑又好味！做法超超超簡單，最重要是注意牛奶的溫度，15分鐘做到！ 食材 薑汁, 1大匙 牛奶, 200毫升 糖, 1大匙...iCook愛料理 ・ 39 分鐘前
獨家／港式火鍋夯！ 「雞煲鍋」爆炒再加湯 麻香PK酸辣「黃金湯」
獨家／港式火鍋夯！ 「雞煲鍋」爆炒再加湯 麻香PK酸辣「黃金湯」EBC東森新聞 ・ 14 小時前
台北喜來登請客樓「金蟹宴」五蟹齊聚 川味辛香詮釋秋蟹濃鮮
【陳揚盛／綜合報導】嚐蟹好時節，台北喜來登米其林一星川揚餐廳「請客樓」即日起至12/31推出「金蟹宴」，由主廚許宏德承襲中國川菜大師手藝，集結鱈場蟹、沙公、沙母、處女蟳與松葉蟹五大時令活蟹，以新派川菜手法結合秋蟹鮮味，推出16道限定料理，將川味辛香與秋蟹鮮甜融為一體。主打「金蒜辣炒帝王蟹」選用活體帝王蟹，以川味金蒜炒法，讓蒜香、麻辣、酥香層層交織。另一亮點「蟹肉蟹粉脆皮花膠」以每日現拆蟹膏製成蟹粉，佐以考驗炸功的脆皮花膠，搭配精心挑選的全新食器盛盤，一品色香味俱全的極鮮之味。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
天道盟大咖萬華出事！慘遭斷「雙腿腳筋」2嫌犯竟冷笑細看
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達。中天新聞網 ・ 31 分鐘前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 1 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 15 小時前
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 16 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 2 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 3 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 16 小時前